Трамп заявил, что левые радикалы будут делать все, чтобы не дать ему победить на выборах

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что левые радикалы сделают все, чтобы не допустить его победы на выборах, при этом американский лидер призвал своих сторонников "дать отпор" и защитить результаты голосования, сделав денежное пожертвование для его предвыборного штаба.

"Как я и предсказывал с самого начала, голосование по почте ведет к хаосу, какого вы никогда не видели, просто и ясно! Радикальные левые будут делать все возможное, чтобы попытаться отобрать победу [команды] Трампа - Пенса у вас. Именно поэтому я обращаюсь сейчас к вам", - говорится в заявлении республиканца, распространенном его штабом по электронной почте подписчикам.

"Мне нужна ваша помощь, чтобы у нас были ресурсы для защиты результатов", - продолжил Трамп, призывая не позволять сторонникам левых взглядов "подрывать" американские выборы. "Я прошу моих самых ярых и преданных сторонников, таких как вы, дать отпор!" - добавил нынешний глава Белого дома.

"Я предупреждал страну, что это произойдет <...>. Я знал, что демократы не смогут принять еще одно сокрушительное поражение, так что теперь они пытаются внести путаницу в результаты", - подытожил Трамп.

Далее получателям письма предлагается сделать пожертвование. Подобные послания с призывом сделать небольшой взнос рассылаются штабами обоих кандидатов в президенты в течение всей предвыборной кампании.

Телеканалы CNN, NBC, Fox News и агентство Associated Press сообщили ранее, что кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за Белый дом. После этого Байден заявил, что одержал победу на выборах и призвал американцев к единству.