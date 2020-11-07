Эксперт: политика санкций США против РФ вряд ли изменится после победы Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Победа на президентских выборах в США кандидата от демократов Джозефа Байдена незначительно отразится на характере американских санкций против РФ. Такое мнение высказал в субботу ТАСС эксперт центра по изучению России и Восточной Европы Питтсбургского университета Шон Гиллори.

"Я думаю, американская политика в отношении санкций останется реактивной. То есть она будет меняться только в зависимости от того, как в Вашингтоне будут воспринимать действия Москвы", - сказал собеседник агентства.

"А так как зарубежная повестка видится на данный момент не особо приоритетной для Москвы, особенно учитывая приближение 2024 года, я бы полагал, что текущий санкционный режим останется более-менее неизменным", - считает Гиллори.

Ранее в субботу телеканалы CNN, NBC, Fox News, а также информационное агентство Associated Press выступили с прогнозом, согласно которому Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над президентом-республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом. Байден уже получил поздравления от некоторых европейских политиков.