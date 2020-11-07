Эксперт: Байден сделает упор на укреплении альянсов и на соблюдении прав человека

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Внешняя политика при администрации Джозефа Байдена будет нацелена на укрепление отношений с союзниками США и будет проводиться с упором на проблему соблюдения прав человека в мире. Такое мнение высказал в ответ на вопрос корреспондента ТАСС декан Школы общественных и международных отношений при нью-йоркском Барух-колледже Дэвид Бердселл.

По его мнению, Байден уже на ранних этапах деятельности своей администрации сформулирует три основных принципа, на которых будет основываться его политика.

Отношения с союзниками

Во-первых, отметил профессор Бердселл, "это ясное подтверждение отношений с послевоенными союзниками". "Байден верит в ценность альянсов, даже если они не приносят немедленных выгод, что резко контрастирует с позицией президента Трампа в этом вопросе, - отметил он. - Байден занимает строго центристские позиции в американской дипломатии, которая проводилась по крайней мере с 1945 года, и он сделает все возможное для того, чтобы придерживаться этой позиции".

Кроме того, по мнению эксперта, центральным элементом внешней политики администрации США при Байдене будет "недвусмысленная поддержка международных институтов - от торговли (ВТО и другие организации) до обороны (НАТО)". "Байден всегда был решительным сторонником более широкой роли Америки в мире и рассматривал международные организации в качестве важного средства для реализации этих обязательств, - отметил он. - Трамп, что было уникальным случаем для послевоенных президентов США, высказывал скептицизм, если не прямое недоверие в отношении таких организаций, рассматривая их как неподходящие для его концепции "Америка на первом месте". Ожидаю, что Байден сделает все возможное для того, чтобы представить такое отступничество Трампа от таких базовых принципов как Атлантический альянс, в качестве ненормального явления. Другой вопрос - удастся ли ему достичь в этом успеха".

При Байдене, считает профессор Бердселл, "во внешней политике будет восстановлено значение основополагающего принципа - защиты прав человека". "Хотя и ведутся обоснованные споры по вопросу о том, насколько последовательно США следовали своим обязательствам в области прав человека в послевоенный период, нет сомнений в том, что вопрос о соблюдении прав человека на протяжении десятилетий был важным элементом американской внешнеполитической риторики, а часто - и более конкретных дипломатических действий, - считает профессор Бердселл. - При президенте Трамп повестка дня в области соблюдения прав человека истощилась и глобальные последствия этого были весьма значительными. Можно ожидать, что при президентстве Байдена эта ситуация изменится".

Преодолеть наследие Трампа

Насколько все эти принципы можно осуществить на практике и осуществить эффективно - еще открытый вопрос, отметил в заключение эксперт. "Президент Трамп дал ясно понять, что базовые принципы американской внешней политики в большей мере, чем кто-либо мог предполагать, зависят от того, кто находится в Белом доме, чем от широкого консенсуса в Америке, - указал он. - Удастся ли президенту Байдену преодолеть эту продолжавшуюся на протяжении одного президентского срока эрозию ключевых принципов в течение одного срока его пребывания на посту президента? Это - открытый вопрос и, в случае, если он одержит победу на выборах, ответа на него придется ждать после 20 января".