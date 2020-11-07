Зеленский поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата от демократов Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США. Об этом он написал в субботу в Twitter.

"Поздравляю Джозефа Байдена и Камалу Харрис! Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с США!", - отметил президент. Зеленский подчеркнул, что Украина и США "всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией". "Наша дружба становится только крепче!", - добавил украинский президент.

Ранее Байден заявил, что одержал победу на выборах президента США и призвал американцев к единству. "Америка, для меня честь, что меня избрали руководить этой великой страной. Впереди тяжелая работа, но я обещаю, что стану президентом для всех американцев, голосовали вы за меня или нет", - отметил демократ.

Согласно прогнозам CNN, NBC, Fox News и агентства Associated Press, Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост президента.