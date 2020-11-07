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Выборы президента США - 2020
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CNN: демократы ожидаемо сохранят контроль над Палатой представителей Конгресса США

Партия уже гарантировала себе 211 мест в нижней палате Конгресса

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Демократы по итогам всеобщих выборов, прошедших 3 ноября, ожидаемо сохранят контроль над Палатой представителей Конгресса США. С таким прогнозом выступила в субботу телекомпания CNN.

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По ее данным, к настоящему моменту демократы уже гарантировали себе 211 мест в нижней палате Конгресса. При этом, согласно оценкам CNN, в настоящий момент ничто не препятствует тому, чтобы они получили большинство - 218 кресел в 435-местной Палате представителей.

По итогам промежуточных выборов, прошедших 6 ноября 2018 года, демократы получили большинство в Палате представителей Конгресса США. На данный момент они занимают там 232 места, 197 мест - за республиканцами, одно - у члена Либертарианской партии, еще пять остаются вакантными.

Председатель Комитета по выборам в Конгресс Демократической партии Соединенных Штатов Чери Бустос во вторник заявляла о том, что демократы рассчитывают сохранить за собой большинство в Палате представителей. Социологическая служба Crystal Ball сулила демократам укрепление их позиций до 243 мест в Палате представителей против 192 у республиканцев.

На всеобщих выборах в США, прошедших во вторник, избирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всех 435 членов нижней палаты Конгресса, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Согласно прогнозам CNNNBCFox News и агентства Associated Press, Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост президента.

Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.

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