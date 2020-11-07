Адвокат Трампа сообщил, что тот не собирается признавать поражения на выборах

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Президент США республиканец Дональд Трамп не собирается пока признавать того, что его попытка переизбрания потерпела провал. Это подтвердил в субботу на пресс-конференции в Филадельфии (штат Пенсильвания) адвокат действующего американского лидера Рудольф Джулиани.

"Разумеется, он не собирается признавать [поражения], когда под вопросом [в Пенсильвании] находятся по меньшей мере 600 тыс. бюллетеней", - заявил юрист. Он отвечал на вопрос о том, готов ли Трамп отказаться от продолжения борьбы со своим соперником на состоявшихся в США 3 ноября президентских выборах - демократом Джозефом Байденом.

"Определять, действительны или нет бюллетени, должны они (местные избиркомы и другие уполномоченные лица - прим. ТАСС), а не я. В соответствии с законом, бремя [ответственности за рассмотрение] бюллетеней для заочного голосования или голосования по почте лежит на той стороне, которая их предлагает. Они (эти документы - прим. ТАСС) должны быть проинспектированы", - сказал Джулиани. С его точки зрения, поведение демократов указывает на "сильные косвенные свидетельства" подделки бюллетеней на прошедших выборах главы государства.

Несколькими часами ранее крупнейшие американские средства массовой информации передали, что Байден получил голоса членов коллегии выборщиков, необходимые для победы в борьбе за Белый дом. Байден откликнулся на эти подсчеты заявлением, в котором провозгласил победу на выборах. Однако Трамп в аналогичном заявлении не признал поражения, подчеркнув, что, по его мнению, подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей и действий демократов.

Американская избирательная система архаичная, непрямая и крайне запутанная. Формально во время всеобщих выборов в ноябре избираются не новые президент и вице-президент США, а члены коллегии выборщиков. Именно они затем в декабре собираются в столицах своих штатов и проводят собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства. От штата к штату соотношение между численностью населения и числом избираемых выборщиков различается, как и система подведения итогов по мажоритарному или пропорциональному признаку. Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой более чем 270 выборщиков. Число выборщиков в том или ином штате зависит от числа представителей штата в Конгрессе США. Всего их 538.