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CNN: Байден создаст комиссию по вопросам борьбы с пандемией из 12 человек

Отмечается, что этот шаг демократа должен продемонстрировать, насколько серьезно он намерен заняться проблемой борьбы с пандемией еще на начальном этапе передачи власти его администрации

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Джозеф Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах, в понедельник объявит состав специальной комиссии по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на двух осведомленных лиц.

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Возглавят комиссию общей численностью 12 человек вице-адмирал в отставке Вивек Марти, бывший руководитель Управления по качеству продовольствия и медикаментов Дэвид Кесслер и профессор Йельского университета Марселла Нуньес-Смит. Как отметила CNN, этот шаг Байдена должен продемонстрировать, насколько серьезно он намерен заняться проблемой борьбы с пандемией еще на начальном этапе передачи власти его администрации.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Телеканалы CNN, NBCFox News и агентство Associated Press сообщили ранее, что кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за Белый дом. После этого Байден заявил, что одержал победу на выборах и призвал американцев к единству. Трамп сообщил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020Пандемия COVID-19
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