CNN: Трамп не звонил Байдену после сообщений СМИ о победе демократа на выборах в США

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп не связывался с Джозефом Байденом, который согласно прогнозам СМИ победил на выборах главы государства в стране. Байден уже поговорил с ведущими демократами в обеих палатах Конгресса США. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN.

По словам его источников, спустя примерно два часа после публикации ведущими СМИ прогнозов, согласно которым Байден выиграл в президентской гонке, Трамп ему не звонил.

По сведениям телеканала, Байден уже говорил по телефону со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, а также лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером.

Согласно прогнозам CNN, NBC, Fox News и Associated Press, кандидат на пост президента США от Демократической партии получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за Белый дом.

Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.