Телеканалы CNN и NBC вслед за Fox News признали победу Байдена в Неваде

Канал Fox News был первым СМИ, с уверенностью заявлявшим о том, что демократ одержал верх над республиканцем Дональдом Трампом в указанном штате. Одновременно с этим большинство ведущих СМИ заявили в субботу, что Байден, согласно их прогнозам, победил в штате Пенсильвания (20 выборщиков) и гарантировал себе 270 голосов выборщиков, которые необходимы, чтобы стать президентом США.

Согласно оценкам CNN и NBC, Байден уже заручился поддержкой 279 выборщиков. По прогнозам Fox News, у демократа 290 голосов. Разница обусловлена тем, что Fox News уверен в победе Байдена в штате Аризона (11 выборщиков). Многие другие авторитетные СМИ, в том числе CNN и NBC, считают, что итоги голосования в штате не столь однозначны, хотя и признают, что демократ лидирует.

Байден уже объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды за проверкой подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.