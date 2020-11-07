Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

АНКАРА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели в субботу телефонные переговоры, сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр провел переговоры с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым, обсуждалась тема Нагорного Карабаха", - отметил собеседник агентства.

Между тем ранее в субботу телефонные переговоры также провели президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган. В ходе них, как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер проинформировал турецкого коллегу о телефонных контактах с лидерами Азербайджана и Армении, ориентированных на поиск вариантов урегулирования в Нагорном Карабахе.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.