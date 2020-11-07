Пашинян назвал наилучшим вариантом размещение в Карабахе миротворцев из России

ЕРЕВАН, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что размещение и деятельность российских миротворцев в зоне конфликта в Нагорном Карабахе может быть самой результативной. Об этом он заявил в интервью немецкому ARD, текст которого опубликован в субботу на сайте армянского премьера.

"Для нас приемлемо размещение российских миротворцев [в зоне карабахского конфликта]. И это не только политический вопрос. Это практично, так как Россия присутствует в регионе, знает его и может оперативно реагировать на ситуацию. Могу сказать также, что важен вопрос коммуникаций и языка. Мы считаем, что деятельность российских миротворцев может быть самой результативной", - сказал Пашинян.

Касательно миротворческой миссии Турции Пашинян отметил, что трудно ждать миротворчества от страны, которая завозит в регион террористов и наемников.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-94 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.