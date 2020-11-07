Пенсильвания просит Верховный суд США разрешить продолжить обработку поздних бюллетеней

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Власти штата Пенсильвания в субботу попросили Верховный суд США отклонить требование республиканцев о прекращении обработки бюллетеней, которые были заполнены и поступили в избиркомы после дня выборов 3 ноября. Об этом сообщила телекомпания NBC .

Как она пояснила, власти Пенсильвании считают, что выполнение требования республиканцев "негативно отразится на способности обеспечить работу законодательного собрания [штата] к 1 декабря 2020 года, как требует конституция штата".

Отделение Республиканской партии США в Пенсильвании в пятницу обратилось в Верховный суд страны с требованием в сжатые сроки прекратить обработку бюллетеней для голосования, поступивших в избирком этого штата после выборов 3 ноября. Республиканцы в своем ходатайстве отмечали, что руководство избиркома штата распорядилось отделять бюллетени, поступившие после 3 ноября, но до 17:00 (01:00 мск) 6 ноября, однако, по их версии, это распоряжение не было выполнено на местах.

Власти штата в субботу обратили внимание на то, что республиканцы не представили конкретных доказательств невыполнения на местах предписания избиркома Пенсильвании. "63 округа, включая два самых крупных, уже подтвердили выполнение этого предписания. Власти ни одного округа не выражали намерения нарушить предписание", - цитирует телекомпания слова должностного лица штата.

NBC по результатам обработки 98% бюллетеней в Пенсильвании (20 выборщиков), где подсчет голосов продолжается, прогнозирует победу в этом штате кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена. Он набирает 49,6%, а республиканец Дональд Трамп - 49,1%.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, действующий президент Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 290 (для победы необходимо 270). Байден уже объявил о своей победе на выборах, в то время как Трамп заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.