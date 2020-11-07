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Выборы президента США - 2020

Трамп через несколько часов после прогнозов СМИ о победе Байдена вернулся в Белый дом

Ранее американский лидер отправился в свой гольф-клуб в Вирджинии

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом после посещения своего гольф-клуба в штате Вирджиния. Об этом сообщил в субботу пресс-пул Белого дома.

Эта поездка стала для Трампа первой после проведения 3 ноября в стране президентских выборов.

Подсчет голосов продолжается, но ранее в субботу ведущие американские СМИ представили прогнозы о победе кандидата от демократов Джозефа Байдена. По данным телеканала  Fox News и агентства Associated Press, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 290 (для победы необходимо 270). Байден уже объявил о своей победе на выборах, в то время как Трамп заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.

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