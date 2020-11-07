Пашинян: Россия оказывает Армении ту поддержку, на которую Ереван и рассчитывает

ЕРЕВАН, 7 ноября. /ТАСС/. Россия оказывает ту поддержку, на которую Армения и рассчитывает, и нет сомнений в том, что Москва выполнит все свои союзнические обязательства. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал в интервью немецкой телерадиокомпании ARD.

"Ту поддержку, на которую мы рассчитываем от России, мы и получаем, и нет никаких сомнений в выполнении ею своих союзнических обязательств. Мы понимаем, что являясь сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Россия обязана соблюдать определенный нейтралитет в вопросе Нагорного Карабаха. Помимо этого, у России хорошие отношения и с Азербайджаном. Это не очень простая ситуация, но мы довольны качеством выполнения обязательств России перед Арменией", - сказал Пашинян.

Премьер-министр считает, что вопрос урегулирования карабахского конфликта должен обсуждаться и решаться только в рамках Минской группы ОБСЕ.

"Мы считаем, что Минская группа ОБСЕ - единственный формат, где этот вопрос может обсуждаться и решаться. Но это не означает, что мировое сообщество не должно поддерживать сопредседателей группы. Мировое сообщество должно поддерживать, но обсуждаться вопрос должен в рамках Минской группы", - сказал Пашинян.

Минская группа ОБСЕ как формат для поиска путей мирного урегулирования Карабахского конфликта была создана 6 декабря 1994 года. Сопредседателями Минской группы являются Россия, Франция и США. Кроме них в состав Минской группы входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.