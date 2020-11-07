Саркисян считает, что конфликт в Карабахе не разгорелся бы вновь без влияния Турции

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян считает, что конфликт в Нагорном Карабахе не разгорелся бы с новой силой, если бы в этом не была заинтересована Турция. Такую точку зрения он высказал в интервью украинскому телеканалу "Украина-24", которое было показано в субботу.

"То, что Турция была заинтересована, было очень видно по одной простой причине - по тому, что арцахская война (Арцахом называют непризнанную Нагорно-Карабахскую республику - прим. ТАСС), к сожалению, не единственное место, где Турция создала нестабильность и в принципе делает все возможное, чтобы разрушить все статусы-кво", - утверждал он. Президент назвал Турцию "третьей стороной конфликта", которая не заинтересована в перемирии, и посредством создания нестабильности в Восточном Средиземноморье хочет "стать региональным большим игроком".

Саркисян считает, что Турция имеет огромное влияние на Азербайджан. "Они (Турция), по всей видимости, там и останутся (в Азербайджане), и тогда влияние на энергоносители, газопроводы и нефтепроводы, которые идут с Каспия, Центральной Азии в Европу, будет под их контролем, то есть Европа в какой-то мере будет заложником", - полагает президент. Он также утверждал, что Турция снабжает Азербайджан оружием НАТО и что Североатлантический альянс в этой связи должен оказывать давление на турецкую сторону.

По мнению Саркисяна, благодаря Турции за азербайджанскую сторону воюют наемники, в том числе запрещенных в мире экстремистских организаций. "Они есть и это видно на всех спутниковых каналах. Видно, как их передвигали сюда. В Европе все знают, что они есть. Это не простые террористы, это экстремисты, люди, которые принадлежат к запрещенным организациям. Это люди, которых привела туда Турция", - сказал президент.

Он высказался за ввод миротворцев в Нагорный Карабах, отметив, что с этой ролью лучше всего сможет справиться Россия. "Самые оптимальные миротворцы - это, естественно, Россия. Потому, что эта страна, которая имеет нормальные отношения с Азербайджаном и с Арменией. Она одна из стран, которая старается как-то урегулировать, привести данные военные действия к перемирию. Это мое мнение", - отметил Саркисян.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-94 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В регионе продолжаются бои, несмотря на три договоренности о прекращении огня.