Оппозиция Турции поздравила Байдена с победой на выборах президента США раньше Эрдогана

"Я бы хотел поздравить Джо Байдена с избранием в качестве 46-го президента Соединенных Штатов, а также Камалу Харрис с избранием в качестве вице-президента. Рассчитываю на усиление турецко-американских отношений и нашего стратегического альянса", - написал лидер НРП на своей странице в Twitter.

Кылычдароглу стал первым видным турецким политиком, поздравившим Байдена с победой на выборах президента США. Никто из правительства Турции до сих пор не выразил поздравления кандидату от Демократической партии.

Между тем в августе этого года в турецком сегменте Twitter огромную популярность набрала видеозапись со встречи Байдена с редакторами газеты The New York Times, которая состоялась в декабре 2020 года. В ходе встречи с журналистами Байден выразил мнение, что США "должны занять абсолютно другую позицию в отношении него [Эрдогана]", чтобы было понятно, что мы [США] поддерживаем оппозиционное руководство [республики]".

В субботу ведущие американские СМИ сообщили, что Байден набирает необходимые для избрания президентом 270 голосов выборщиков. Сам Байден объявил о своей победе и призвал американцев к единству. Трамп заявил, что не признает результаты голосования и будет обжаловать их в суде. До этого он и его предвыборный штаб не раз утверждали, что в ходе выборов были допущены многочисленные нарушения.