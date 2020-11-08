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Выборы президента США - 2020

СМИ: глава юридического комитета Сената США обещал расследовать нарушения на выборах

Такое заявление Линдси Грэм сделал после получения от предвыборного штаба Трампа письменных показаний работника почтовой службы Пенсильвании Ричарда Хопкинса

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Председатель юридического комитета Сената Конгресса США республиканец Линдси Грэм пообещал расследовать "все заслуживающие доверия утверждения о нарушениях" во время выборов в стране. Об этом сообщила в субботу газета The Hill.

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Как поясняет издание, соответствующее заявление Грэм сделал после получения от предвыборного штаба своего однопартийца Дональда Трампа письменных показаний работника почтовой службы Пенсильвании Ричарда Хопкинса. В документе утверждается, что начальник местной почтовой службы сказал своим подчиненным, что он "датировал задним числом <...> бюллетени, чтобы казалось, что <...> [они] были собраны 3 ноября, хотя на самом деле их получили 4 ноября или даже позже".

"[Кандидаты по итогам] президентских выборов по-прежнему близки друг к другу в некоторых штатах. Как председатель юридического комитета Сената [я заявляю, что] все заслуживающие доверия утверждения о нарушениях <...> будут восприняты всерьез", - приводит The Hill слова Грэма. Он добавил, что намерен "обратиться к Министерству юстиции [США], чтобы расследовать эти утверждения". Кроме того, сенатор планирует попросить руководителя Почтовой службы США "изучить эти обвинения".

Отделение Республиканской партии США в Пенсильвании в пятницу обратилось в Верховный суд страны с требованием в сжатые сроки прекратить обработку бюллетеней для голосования, поступивших в избирком этого штата после выборов 3 ноября. Республиканцы в своем ходатайстве отмечали, что руководство избиркома штата распорядилось отделять бюллетени, поступившие после 3 ноября, но до 17:00 (01:00 мск) 6 ноября, однако, по их версии, это распоряжение не было выполнено на местах. Как сообщила ранее телекомпания NBC, власти штата в субботу попросили Верховный суд США отклонить требование республиканцев.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, действующий президент Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 290 (для победы необходимо 270). Байден уже объявил о своей победе на выборах, в то время как Трамп заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.

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СШАВыборы президента США - 2020
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