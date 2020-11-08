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Выборы президента США - 2020
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Трамп вновь заявил, что выиграл выборы, набрав 71 млн "законных голосов"

При этом действующий президент США вновь отметил, что в некоторых штатах наблюдателей не пускали в помещения, где ведется обработка бюллетеней
Действующий президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
Описание
Действующий президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп в субботу вновь заявил, что выиграл выборы, получив на них 71 млн "законных голосов".

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"Я выиграл выборы, получив 71 млн законных голосов", - написал республиканец у себя в Twitter, используя при этом только заглавные буквы. "71 млн законных голосов. Больше, чем когда-либо за действующего президента!" - продолжил он.

При этом глава государства вновь отметил, что в ряде штатов наблюдателей не пускали в помещения, где ведется обработка бюллетеней. "Происходили плохие вещи, за которыми нашим наблюдателям не давали смотреть. Такого раньше не бывало. Миллионы бюллетеней были направлены по почте людям, которые их никогда не запрашивали!" - говорится в сообщении. Администрация социальной сети Twitter через несколько минут добавила к этому сообщению пометку: "Это утверждение о мошенничестве на выборах является спорным".

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 290 (для победы необходимо 270). Байден уже объявил о своей победе на выборах, в то время как Трамп заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.

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СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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