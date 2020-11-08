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Выборы президента США - 2020
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Мадуро поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо также поздравил демократа с победой на президентских выборах и выразил надежду на поддержку с его стороны противников президента Боливарианской Республики

ГАВАНА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Джозефа Байдена с победой на президентских выборах США.

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"Поздравляю американский народ с состоявшимися президентскими выборами. Я также поздравляю избранного президента Джозефа Байдена и вице-президента Камалу Харрис с победой", - написал глава государства в Twitter.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо также поздравил Байдена с победой на президентских выборах и выразил надежду на поддержку с его стороны противников Мадуро.

"Поздравляю Джозефа Байдена, Камалу Харрис и американский народ. Вместе мы будем работать над восстановлением демократии, свободы, защитой прав народа Венесуэлы", - написал он в Twitter..

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, действующий президент Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 290 (для победы необходимо 270). Байден уже объявил о своей победе на выборах, в то время как Трамп заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.

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