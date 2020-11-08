Штаб Трампа подал иск в связи с незасчитанными голосами в Аризоне

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в субботу подал иск в суд Аризоны в связи с тем, что некоторые из бюллетеней, поданные там в день выборов, не были засчитаны. Как утверждается в заявлении штаба, из-за ошибки сотрудников избирательных участков округа Марикопа, голоса части избирателей оказались, по сути, "отклонены".

"Когда машина для голосования обнаруживает, что в бюллетене отмечен более, чем один кандидат, сотрудники избирательного участка должны проинформировать голосующих лично избирателей о [зафиксированной] ошибке и дать им возможность исправить ситуацию. Однако в округе Марикопа сотрудники избирательных участков нажимали и говорили избирателям нажимать [на машине] зеленую кнопку и не принимать во внимание [сообщение об] ошибке. В результате машины игнорировали выбор избирателей", - сказано в пресс-релизе. Штаб Трамп утверждает, что у него есть заявления избирателей, ставших свидетелями подобных происшествий. При этом не уточняется, сколько именно голосов оказались таким образом не учтены, но в штабе республиканца полагают, что "проблема имела место в больших масштабах".

Как поясняется в заявлении, представители Трампа требуют вручную проверить бюллетени, в которых машины зафиксировали наличие ошибки.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. Согласно оценкам CNN и NBC, он уже заручился поддержкой 279 выборщиков (для победы необходимо 270). По прогнозам Fox News, у демократа 290 голосов. Разница обусловлена тем, что Fox News уверен в победе Байдена в штате Аризона (11 выборщиков). Многие другие авторитетные СМИ, в том числе CNN и NBC, считают, что итоги голосования в штате не столь однозначны, хотя и признают, что демократ лидирует.