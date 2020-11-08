Вашингтонцы встречают победу Байдена

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /Корр. ТАСС Григорий Сапожников/. Жители Вашингтона, которые традиционно в большинстве своем поддерживают демократов, с воодушевлением встретили известие о победе на президентских выборах Джозефа Байдена. Несмотря на то, что официально итоги гонки еще не определены, его сторонники начали праздновать.

Эпицентром празднования стала площадка у примыкающего к Белому дому Лафайет-сквер, где летом этого года развернулись протесты, вызванные смертью после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Однако сейчас число собравшихся больше, чем во время летних демонстраций. На установленном ранее Национальной парковой службой металлическом заборе, отделяющем парк и Белый дом от Эйч-стрит, число плакатов с критикой президента Дональда Трампа сократилось, их заменили листовки в поддержку Байдена и кандидата в вице-президенты Камалы Харрис. В толпе же то и дело встречаются самодельные таблички с надписями "Трамп, ты уволен", "Игра окончена". Рядом танцуют десятки человек, скандируют речевки, одновременно выходят в эфир через соцсети, поздравляя друзей и знакомых. Некоторые поливают толпу шампанским, но никто не возражает.

"Я очень счастлива, что этот день настал. Теперь у нас в стране не будет злости и противостояния. Трамп должен понять, что ему пора покинуть Белый дом", - поделилась с корреспондентом ТАСС эмоциями одна афроамериканка. Другой участник выразил уверенность, что "в США теперь начинается новый этап жизни". "Надеюсь, что Байден сможет восстановить и даже лучше отстроить то, что разрушил Трамп", - считает он.

Полицейские не вмешиваются в ситуацию, общаются со сторонниками Байдена. Патрульные машины стоят на перекрестках. Полицейских не так много, как в ходе акций в мае-июне.

Праздничные пробки

Движение перекрыто практически за несколько улиц до резиденции американского президента. Таксисты вынуждены высаживать пассажиров до запрошенной остановки. Водители в пробках сигналят друг другу.

В отдаленных от центра города районах практически сразу после объявления данных СМИ о том, что Байден набрал необходимые для избрания 270 голосов членов коллегии выборщиков, улицы заполнились гудящими автомобилями, увешанными американскими флагами и плакатами в поддержку демократа и Камалы Харрис.

Как смог убедиться корреспондент ТАСС, цена поездки на такси до Лафайет-сквер выросла в 2,5 раза, ждать машину приходится около четверти часа вместо 4 минут в обычные дни. Автобусов, которые стали реже циркулировать в связи с пандемией коронавируса, совсем не дождаться. По пути можно наблюдать усиленные патрули Секретной службы США около обсерватории ВМС, являющейся резиденцией вице-президента.

"Хорошего дня", - провожает консьерж одного из многоэтажных домов выходящего из подъезда жильца. "Великий день!" - отвечает тот.