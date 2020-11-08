Эксперт: Байден сперва сосредоточит внешнюю политику на союзниках, не на противниках США

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских/. Внешнеполитический курс администрации Джозефа Байдена в первое время будет сосредоточен на отношениях с союзниками, а не с противниками Соединенных Штатов. Такое мнение бывший специальный советник госсекретаря США по делам новых независимых государств Стивен Сестанович выразил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС, комментируя прогнозируемую победу демократа на президентских выборах в Соединенных Штатах.

"Мало сомнений в том, с чего Байден начнет, пытаясь показать, что изменения реальны, и он в полной мере во главе новой политики. Это будут ближайшие друзья и союзники Америки. <...> Для Байдена нет ничего важнее, чем устранение ущерба, нанесенного за последние четыре года НАТО и другим нашим альянсам. Это основа для всего остального, что он будет пытаться сделать", - считает Сестанович, который ныне является старшим научным сотрудником американского неправительственного Совета по международным отношениям.

"Установление диалога с противниками [США] не будет первым этапом политики новой администрации, за исключением быстрого продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, если [нынешний президент Дональд] Трамп [к тому моменту] еще не сделает этого шага", - добавил бывший сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Вашингтон в последние годы к числу противников США на мировой арене относит Россию, Китай, КНДР и Иран.

Сестанович также полагает, что "большинство стран будут приветствовать смену администрации". "Однако, я согласен <...> [с тем, что] будет также и некоторый скептицизм относительно способности нового президента быстро установить новый [внешнеполитический] курс", - уточнил эксперт.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу Байдена. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, республиканец Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 290 (для победы необходимо 270). Байден уже объявил о своей победе на выборах, в то время как Трамп заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.