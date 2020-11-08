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Выборы президента США - 2020

Эксперт: Байден сперва сосредоточит внешнюю политику на союзниках, не на противниках США

Бывший специальный советник госсекретаря США по делам новых независимых государств Стивен Сестанович считает, что для Джозефа Байдена нет ничего важнее, чем "устранение ущерба, нанесенного за последние четыре года" НАТО и другим альянсам

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских/. Внешнеполитический курс администрации Джозефа Байдена в первое время будет сосредоточен на отношениях с союзниками, а не с противниками Соединенных Штатов. Такое мнение бывший специальный советник госсекретаря США по делам новых независимых государств Стивен Сестанович выразил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС, комментируя прогнозируемую победу демократа на президентских выборах в Соединенных Штатах.

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"Мало сомнений в том, с чего Байден начнет, пытаясь показать, что изменения реальны, и он в полной мере во главе новой политики. Это будут ближайшие друзья и союзники Америки. <...> Для Байдена нет ничего важнее, чем устранение ущерба, нанесенного за последние четыре года НАТО и другим нашим альянсам. Это основа для всего остального, что он будет пытаться сделать", - считает Сестанович, который ныне является старшим научным сотрудником американского неправительственного Совета по международным отношениям.

"Установление диалога с противниками [США] не будет первым этапом политики новой администрации, за исключением быстрого продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, если [нынешний президент Дональд] Трамп [к тому моменту] еще не сделает этого шага", - добавил бывший сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Вашингтон в последние годы к числу противников США на мировой арене относит Россию, Китай, КНДР и Иран.

Сестанович также полагает, что "большинство стран будут приветствовать смену администрации". "Однако, я согласен <...> [с тем, что] будет также и некоторый скептицизм относительно способности нового президента быстро установить новый [внешнеполитический] курс", - уточнил эксперт.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу Байдена. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, республиканец Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 290 (для победы необходимо 270). Байден уже объявил о своей победе на выборах, в то время как Трамп заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.

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