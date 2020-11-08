Politico: госсекретарем в кабинете Байдена может стать Сюзан Райс

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, который, согласно данным ведущих американских СМИ, одержал победу на президентских выборах в США, может выбрать на должность госсекретаря в своем будущем кабинете бывшего помощника по национальной безопасности в администрации президента Барака Обамы Сюзан Райс, а на пост главы Пентагона - бывшего заместителя министра обороны по политическим делам Мишель Флорной. Такие оценки приводит в субботу газета Politico .

Среди других потенциальных кандидатов на пост госсекретаря, согласно прогнозу издания, - бывший заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен, сенатор-демократ Крис Кунс (от штата Делавэр), выступавший соавтором законопроекта о санкциях против российских официальных лиц в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, еще один сенатор-демократ Крис Мерфи (от штата Коннектикут), а также бывший заместитель госсекретаря, глава Фонда Карнеги Уильям Бернс.

На пост шефа Пентагона, согласно оценкам издания, могут также претендовать сенатор-демократ Тэмми Дакуорт (от Иллинойса), выступавшая соавтором проекта санкций против РФ в связи с утверждениями о якобы готовности Москвы платить боевикам в Афганистане за убийства военнослужащих западной коалиции, и старший демократ комитета по делам вооруженных сил Сената США Джек Рид (от штата Род-Айленд).

Издание отмечает, что список составлен, основываясь на разговорах с десятками помощников Байдена, его близкими союзниками, лоббистами, а также помощниками сенаторов и конгрессменов. Среди других должностей наиболее вероятным министром финансов газета называет члена Совета управляющих ФРС Лаэл Брэйнард, министром юстиции - сенатора-демократа Дага Джонса (от штата Алабама), министром энергетики - Эрнеста Мониса, уже занимавшего эту должность. Постпредом США при ООН может стать бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман.

Бывшие соперники Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж также рассматриваются в качестве кандидатов на посты в администрации. Сендерс может стать министром труда, Уоррен - министром финансов, а Буттеджадж - министром по делам ветеранов или же постпредом США при ООН.

Издание отмечает, что выдвижение Байденом многих кандидатур на должности в администрацию может быть серьезно затруднено, если республиканцы сохранят контроль над Сенатом Конгресса США. Это позволит им блокировать многие назначения. "Это ограничит выбор Байдена и сделает менее вероятным то, что некоторые представители левого политического фланга будут одобрены", - пишет Politico.

Выборы в США

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу Байдена. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, республиканец Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 290 (для победы необходимо 270). Байден уже объявил о своей победе на выборах, в то время как Трамп заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.