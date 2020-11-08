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Выборы президента США - 2020

Эксперт: Байден будет очень жестким по отношению к России

Основатель Центра исследований Конгресса и президента при Американском университете Джеймс Турбер считает, что отношения с Россией не будут проще, чем они были при президенте Дональде Трампе

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /Корр. ТАСС Григорий Сапожников/. Джозеф Байден будет очень жестким по отношению к российскому руководству, равно как и к другим лидерам, с которыми он не согласен. Такое мнение высказал в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС заслуженный профессор государственного управления, основатель Центра исследований Конгресса и президента при Американском университете Джеймс Турбер.

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"Джозеф Байден будет очень жестким [с президентом России Владимиром] Путиным, как и с другими лидерами, с которыми он не согласен, - сказал Турбер. - Он будет полностью поддерживать НАТО, задействовать международные организации для достижения американских целей". "Байден полностью поддержит Украину", - добавил он. По мнению профессора, отношения с РФ не будут проще, чем они были при президенте Дональде Трампе.

"Мы [американцы] по-прежнему очень разделены. Байден, вероятно, будет иметь дело с очень поляризированным Сенатом и Палатой представителей Конгресса, - продолжил собеседник агентства. - Будет сложно достигать целей в отношении внешней, оборонной и даже торговой политики".

Вместе с тем эксперт отметил, что бывший вице-президент хорошо знает мировых лидеров. По его мнению, Байден восстановит диалог со Всемирной организацией здравоохранения, которую активно критикует нынешний лмдер Белого дома. Кроме того, Вашингтон снова может присоединиться к торговому соглашению Транстихоокеанского партнерства.

Трамп от критики не откажется

Трамп, считает профессор, "нарушил нормы, когда только приступил к предвыборной гонке. <...> Исторически кандидат, проигравший выборы, проявлял вежливость и открытость в поддержке нового президента. Не думаю, что так произойдет [в этот раз], - сказал профессор. - У Трампа будет время, будучи "хромой уткой" (так называется уходящий президент - прим. ТАСС), чтобы принять исполнительные указы. Он может и уволить кого-нибудь".

При этом Турбер не ожидает, что Трамп откажется от критики состоявшихся выборов. "[Нынешний президент США] продолжит делать заявления, вряд ли легко откажется от критики выборов. Он продолжит заявлять, что это [результаты] мошенничество", - убежден эксперт. По его мнению, данная ситуация приведет к тому, что от республиканца отвернутся однопартийцы. "В течение двух-трех недель останется мало сторонников среди сенаторов и лидеров республиканцев", - сказал он.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу Байдена. По данным телеканала "Fox News и агентства Associated Press, республиканец Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 290 (для победы необходимо 270). Байден уже объявил о своей победе на выборах, в то время как Трамп заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.

Теги
СШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
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