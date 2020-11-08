В Японии прошла церемония в честь нового наследного принца

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Церемония по случаю провозглашения принца Акисино наследником престола прошла в воскресенье в Японии. Трансляцию церемонии в прямом эфире вело японское общественное телевидение.

Облаченный в традиционный наряд оранжевого цвета, 54-летний принц Акисино принял участие в первой церемонии из серии мероприятий, которые носят название "Риккоси но рэй", прошедшей в одном из залов императорского дворца. Изначально церемония должна была состояться еще 19 апреля, предполагалось, что на ней будет присутствовать более 350 человек. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса, церемонию перенесли, а число участников было сокращено до примерно 50 человек. Все немногочисленные участники церемонии, включая членов императорской семьи, в ходе мероприятия носили защитные маски.

Церемония, которая продлилась около 15-ти минут, началась со слов нового императора Японии Нарухито. "Нарекаю принца Акисино наследным принцем", - отметил он. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, присутствовавший на церемонии, поздравил нового наследника престола от лица правительства. Глава японского кабина напомнил, какую важную роль императорская семья играет в деле моральной поддержки местного населения - особенно, жителей пострадавших от стихийных бедствий регионов. Члены японской императорской семьи регулярно посещают такие районы страны и встречаются с местным населением.

Вторая церемония в рамках "Риккоси но рэй" пройдет во второй половине дня. На ней Акисино получит от императора меч "Цубокири", который подтвердит его статус наследника престола. В то же время торжественный банкет по случаю провозглашения принца Акисино наследником престола был отменен, а паломничество принца и принцессы Акисино в храм Исэ в префектуре Миэ были отложены на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом.

54-летний принц Акисино - младший брат нового императора Японии Нарухито, который вступил на престол 1 мая 2019 года, после того как свои полномочия добровольно сложил его отец, теперь уже бывший император Акихито. Акисино стал теперь первым в очереди к трону. Вторым в ней числится его сын - 13-летний принц Хисахито. Наследный принц Акисино, который при рождении получил имя Фумихито, известен среди японцев тем, что нередко открыто высказывается о роли императорской семьи в жизни современной Японии. В частности, он неоднократно выражал мнение о том, что японской императорской семье необходимо адаптироваться и меняться под современные реалии, в то же время подчеркивая, что готов всецело этому способствовать.