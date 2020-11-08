Байдена назвали победителем президентской гонки. Трамп пока не намерен сдаваться

НЬЮ-ЙОРК/ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Президентские выборы в США завершились победой демократа Джозефа Байдена, согласно представленным в субботу прогнозам большинства ведущих американских СМИ. Действующий президент Дональд Трамп не признал поражения и заявил о планах начать масштабное судебное разбирательство.
Переломный момент наступил после поступления новых данных о подсчете голосов в колеблющемся штате Пенсильвания. Победа в нем дает кандидату 20 голосов выборщиков из 270, которые необходимы для избрания президентом. Оба кандидата в последние дни выражали уверенность в том, что выиграют в Пенсильвании. Трамп первоначально в течение нескольких дней лидировал в штате, но в пятницу в связи с обработкой поступивших по почте бюллетеней лидерство перехватил Байден. Как отмечают политологи, на этих выборах демократы были в большей степени склонны голосовать по почте, чем республиканцы.
После победы Байдена в Пенсильвании большинство ведущих СМИ, в том числе телеканалы CNN, NBC, ABC и агентство Associated Press, называли демократа "избранным президентом США". Вскоре после этого телеканал Fox News сообщил, что демократ выиграл в штате Невада (шесть голосов выборщиков). Согласно оценкам CNN, с учетом побед в Пенсильвании и Неваде Байден уже заручился поддержкой 279 выборщиков. По прогнозам Fox News, у демократа 290 голосов. Разница обусловлена тем, что Fox News уверен в победе Байдена в штате Аризона (11 выборщиков). Многие другие авторитетные СМИ считают, что итоги голосования в штате не столь однозначны, хотя и признают, что демократ лидирует.
В штатах Джорджия, Северная Каролина и Аляска победитель пока не определен, однако решающего значения с точки зрения исхода президентской гонки это, согласно текущим прогнозам, иметь не будет.
С победой Байдена поздравили бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джимми Картер, а также многие мировые лидеры.
Встретимся в суде
Трампа новость о прогнозируемой победе Байдена застала в гольф-клубе в штате Вирджиния. В субботу он отправился туда впервые после проведения в стране выборов.
Республиканец свое поражение признавать не стал. В распространенном вскоре его предвыборным штабом заявлении Трамп обвинил Байдена в том, что тот "спешит ложно выдать себя победителем". По мнению нынешнего президента США, "выборы далеки от завершения", а официально Байден в каком-либо из штатов победителем пока не утвержден. Глава государства подчеркнул, что с понедельника его штаб начнет в суде отстаивать свою позицию для обеспечения того, чтобы "законы о выборах полностью соблюдались и законный победитель" занимал президентское кресло.
Адвокат Трампа Рудольф Джулиани позднее на пресс-конференции подтвердил, что Трамп не собирается пока признавать того, что его попытка переизбрания потерпела провал. По данным источников Fox News, семья президента активно призывает его "продолжать борьбу" и оспаривать данные о подсчете голосов. По сведениям телеканала, американский лидер готов делать это "в обозримом будущем".
Вечером, уже вернувшись в Белый дом, Трамп вновь написал в Twitter, что выиграл президентские выборы, получив рекордное количество "законных голосов". "71 млн законных голосов. Больше, чем когда-либо за действующего президента!" - подчеркнул он. Глава вашингтонской администрации также вновь заявил о нарушениях, которые, по его мнению, имели место в ряде штатов.
Байден назвал приоритеты
Между тем демократ фактически уже выступил с победной речью в Уилмингтоне (штат Делавэр). Он призвал соотечественников к примирению после ожесточенной президентской гонки, а также обозначил основные задачи, которые поставит перед своей администрацией.
В числе приоритетов он назвал борьбу с распространением нового коронавируса, искоренение системного расизма в стране и противодействие изменению климата.
Байден отметил, что набрал наибольшее число голосов на президентских выборах в истории США - 74 млн, - и обещал "сделать так, чтобы Америку снова уважали в мире", а также "достичь единства в стране". Демократ призвал сторонников не относиться к его политическим оппонентам, как к врагам. Он подчеркнул, что пора "прекратить жесткую риторику" и "понизить градус" конфронтации.
Свое выступление Байден завершил отсылкой к католическому гимну "На крыльях орла". Как отметил телеканал CNN, тем самым политик напомнил, что он второй в истории католик (после Джона Кеннеди), избранный на пост президента США.
Сторонники Трампа протестуют
После сообщений о победе Байдена сторонники Трампа начали акции протеста в ряде американских штатов. В Атланте (штат Джорджия) у здания, где заседает местное законодательное собрание, собралось около тысячи человек. Они, как передает агентство Associated Press (AP), скандировали "Это еще не конец!" Манифестанты также обвиняли американские средства массовой информации в фальсификациях.
В Финиксе (штат Аризона) в субботу не менее тысячи сторонников Трампа пришли к центру, где обрабатывают бюллетени. Участники акции призывали не считать президентские выборы в стране завершенными. Они выражали уверенность в победе республиканца. В Лансинге (штат Мичиган) встретились две группы манифестантов: лица, поддерживающие Трампа, а также участники движения "Жизни темнокожих имеют значение". По данным AP, имело место "жесткое противостояние", во время которого люди толкали друг друга и кричали. Позже напряженность спала. Акции в поддержку Трампа проходили, в частности, также в Олбани (штат Нью-Йорк) и Колумбии (штат Южная Каролина).
О массовых беспорядках во время манифестаций в стране информации пока не поступало.
Демократы ликуют
Победу Байдена праздновали во многих крупных городах, в том числе Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс) и Филадельфии (штат Пенсильвания). Жители Нью-Йорка, где традиционно поддерживают демократов, ликовали. Они кричали и аплодировали из окон, водители машин не прекращая сигналили. Сотни людей собрались на Таймс-сквер, а также на других площадях и в парках мегаполиса. Они пели, танцевали и открывали шампанское под крики "Трамп, ты уволен", "Прощай, Трамп".
Такой радостной атмосферы в Нью-Йорке не было уже давно: с весны город был гораздо безлюднее, чем обычно, из-за карантинных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. Сейчас же люди, кажется, на время забыли об этой угрозе. Хотя большинство сторонников Байдена надели защитные маски, причем с его символикой, о соблюдении социальной дистанции не было и речи. Весь город превратился в "прощальную вечеринку" для Трампа и "приветственную" - для Байдена.
Жители американской столицы, которые традиционно в большинстве своем поддерживают демократов, также с воодушевлением встретили известие о победе Байдена. Эпицентром поистине народных гуляний стала площадь недалеко от Белого дома, где летом этого года развернулись протесты, спровоцированные смертью после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
Сторонники Байдена несли таблички с надписями "Трамп, ты уволен", "Игра окончена", танцевали, скандировали речевки, одновременно выходили в эфир через соцсети, поздравляли друзей и знакомых. Некоторые, словно победители автогонок, поливали толпу собравшихся шампанским.
Кто войдет в новую администрацию
Американские СМИ уже представили прогнозы относительно того, кто войдет в администрацию Байдена. Как констатирует CNN, демократу нужна команда, "которая обеспечит восстановление репутации Америки в мире" и "подтвердит лидерство в альянсах либеральных демократий".
По оценкам газеты Politico, Пентагон при Байдене может возглавить Мишель Флорной, занимавшая пост заместителя министра обороны по политическим делам в администрации Обамы. Согласно выводам издания, на место главы военного ведомства могут также претендовать сенатор-демократ Тэмми Дакуорт (от штата Иллинойс), выступавшая соавтором проекта санкций против РФ в связи с утверждениями о якобы готовности Москвы платить боевикам в Афганистане за убийства военнослужащих западной коалиции, и старший демократ комитета по делам вооруженных сил Сената США Джек Рид (от штата Род-Айленд).
Кресло госсекретаря может достаться Сюзан Райс, которая ранее была помощником Обамы по национальной безопасности. Среди других потенциальных кандидатов Politico называет бывшего замгоссекретаря Энтони Блинкена, сенатора-демократа Криса Кунса (от штата Делавэр), сенатора-демократа Криса Мерфи (от штата Коннектикут), а также бывшего заместителя госсекретаря, экс-посла США в РФ Уильяма Бернса.
Наиболее вероятным министром финансов газета считает члена Совета управляющих ФРС Лаэла Брэйнарда, министром юстиции - сенатора-демократа Дага Джонса (от штата Алабама), министром энергетики - Эрнеста Мониса, уже занимавшего эту должность. Постпредом США при ООН может стать бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман.
CNN сообщает, что пост главы Министерства внутренней безопасности в администрации Байдена может занять член Палаты представителей от Флориды Вал Демингс, до этого возглавлявшая полицию города Орландо (Флорида).