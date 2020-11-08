Байдена назвали победителем президентской гонки. Трамп пока не намерен сдаваться

НЬЮ-ЙОРК/ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Президентские выборы в США завершились победой демократа Джозефа Байдена, согласно представленным в субботу прогнозам большинства ведущих американских СМИ. Действующий президент Дональд Трамп не признал поражения и заявил о планах начать масштабное судебное разбирательство.

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Переломный момент наступил после поступления новых данных о подсчете голосов в колеблющемся штате Пенсильвания. Победа в нем дает кандидату 20 голосов выборщиков из 270, которые необходимы для избрания президентом. Оба кандидата в последние дни выражали уверенность в том, что выиграют в Пенсильвании. Трамп первоначально в течение нескольких дней лидировал в штате, но в пятницу в связи с обработкой поступивших по почте бюллетеней лидерство перехватил Байден. Как отмечают политологи, на этих выборах демократы были в большей степени склонны голосовать по почте, чем республиканцы.

После победы Байдена в Пенсильвании большинство ведущих СМИ, в том числе телеканалы CNN, NBC, ABC и агентство Associated Press, называли демократа "избранным президентом США". Вскоре после этого телеканал Fox News сообщил, что демократ выиграл в штате Невада (шесть голосов выборщиков). Согласно оценкам CNN, с учетом побед в Пенсильвании и Неваде Байден уже заручился поддержкой 279 выборщиков. По прогнозам Fox News, у демократа 290 голосов. Разница обусловлена тем, что Fox News уверен в победе Байдена в штате Аризона (11 выборщиков). Многие другие авторитетные СМИ считают, что итоги голосования в штате не столь однозначны, хотя и признают, что демократ лидирует.

В штатах Джорджия, Северная Каролина и Аляска победитель пока не определен, однако решающего значения с точки зрения исхода президентской гонки это, согласно текущим прогнозам, иметь не будет.

С победой Байдена поздравили бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джимми Картер, а также многие мировые лидеры.

Встретимся в суде

Трампа новость о прогнозируемой победе Байдена застала в гольф-клубе в штате Вирджиния. В субботу он отправился туда впервые после проведения в стране выборов.

Республиканец свое поражение признавать не стал. В распространенном вскоре его предвыборным штабом заявлении Трамп обвинил Байдена в том, что тот "спешит ложно выдать себя победителем". По мнению нынешнего президента США, "выборы далеки от завершения", а официально Байден в каком-либо из штатов победителем пока не утвержден. Глава государства подчеркнул, что с понедельника его штаб начнет в суде отстаивать свою позицию для обеспечения того, чтобы "законы о выборах полностью соблюдались и законный победитель" занимал президентское кресло.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани позднее на пресс-конференции подтвердил, что Трамп не собирается пока признавать того, что его попытка переизбрания потерпела провал. По данным источников Fox News, семья президента активно призывает его "продолжать борьбу" и оспаривать данные о подсчете голосов. По сведениям телеканала, американский лидер готов делать это "в обозримом будущем".

Вечером, уже вернувшись в Белый дом, Трамп вновь написал в Twitter, что выиграл президентские выборы, получив рекордное количество "законных голосов". "71 млн законных голосов. Больше, чем когда-либо за действующего президента!" - подчеркнул он. Глава вашингтонской администрации также вновь заявил о нарушениях, которые, по его мнению, имели место в ряде штатов.

Байден назвал приоритеты

Между тем демократ фактически уже выступил с победной речью в Уилмингтоне (штат Делавэр). Он призвал соотечественников к примирению после ожесточенной президентской гонки, а также обозначил основные задачи, которые поставит перед своей администрацией.