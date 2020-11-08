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Выборы президента США - 2020
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Нетаньяху поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Премьер-министр Израиля отметил, что знает политика около 40 лет
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил в воскресенье кандидатов на посты президента и вице-президента США от Демократической партии Джозефа Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах.

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"Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис. Джо, нашим теплым личным отношениям уже около 40 лет, и я знаю вас как большого друга Израиля. С нетерпением жду работы с вами обоими по дальнейшему укреплению особого альянса между США и Израилем", - написал Нетаньяху на своей странице в Twitter.

Премьер также поблагодарил Дональда Трампа "за дружбу, продемонстрированную в отношении Израиля, и личную дружбу, за признание Иерусалима и Голанских высот, за противостояние Ирану, за исторические мирные соглашения и за то, что американо-израильский союз достиг беспрецедентных высот".

Теги
СШАИранИзраильНетаньяху, БиньяминБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020Харрис, Камала
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