WP: Байден намерен отменить ряд указов Трампа после вступления на пост президента США

ТАСС, 8 ноября. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден, который, согласно оценкам ведущих американских СМИ, одержал победу на выборах, планирует подписать серию указов сразу после вступления в должность главы государства 20 января. Как сообщила в субботу газета The Washington Post , таким образом он намерен отменить некоторые инициативы, ранее выдвинутые действующим президентом Дональдом Трампом.

О чем говорил Байден в обращении к американцам

По сведениям источников издания, демократ предполагает снова присоединиться к Парижскому соглашению по климату и отменить выход Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения. Он также может снять запрет на въезд на американскую территорию для граждан ряда мусульманских стран и восстановить программу, позволяющую оставаться в стране людям, незаконно привезенным в детском возрасте.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют, что верх одержит Байден. Сам он уже объявил о своей победе. Соперничающий с ним Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.