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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Азербайджане сообщили об обстреле трех районов страны армянскими ВС

В Баку заявили, что "азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры"

БАКУ, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана сообщило в воскресенье об обстреле Вооруженными силами Армении нескольких сел в трех районах страны.

"ВС Армении обстреляли села в Тертерском, Агдамском и Агджабединском районах. Азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Минобороны Азербайджана.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

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АзербайджанАрменияОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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