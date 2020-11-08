Индия и Китай договорились "проявлять сдержанность" на границе

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноября. /ТАСС/. Представители сухопутных войск Индии и Китая договорились проявлять сдержанность на границе и продолжать диалог по спорным вопросам. Об сообщается в распространенном в воскресенье заявлении МИД Индии по итогам прошедшей 6 ноября встречи представителей командования двух стран на пограничном посту в Чушуле с индийской стороны линии фактического контроля, которая разделяет эти государства.

"6 ноября в Чушуле состоялся 8-й раунд встречи на уровне командующих индийского и китайского корпусов. Стороны провели откровенный, углубленный и конструктивный обмен мнениями по вопросу разведения войск вдоль линии фактического контроля в западном секторе индийско-китайской границы", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

"Обе стороны договорились добросовестно выполнять важные договоренности, достигнутые лидерами двух стран, обеспечивать, чтобы их передовые части проявляли сдержанность и избегали недоразумений и просчетов", - отмечает индийское внешнеполитическое ведомство.

МИД Индии также указал, что Индия и Китай договорились поддерживать контакты по военным и дипломатическим каналам, чтобы добиваться урегулирования нерешенных вопросов, поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах. Стороны также согласились провести следующий раунд переговоров в ближайшее время.

Ситуация в восточной части индийской союзной территории Ладакх на границе Индии и КНР обострилась после того, как в мае и июне там произошли столкновения военнослужащих двух стран. В них погибли не менее 20 солдат Индии и, по разным данным, до 45 китайских военных. После этого Нью-Дели и Пекин увеличили концентрацию войск в этом районе.