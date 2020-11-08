Президент Южной Кореи выразил надежду на сотрудничество с Джозефом Байденом

СЕУЛ, 8 ноября. /ТАСС/. Республика Корея возлагает большие надежды на развитие отношений с США вместе с Джозефом Байденом, победившим на президентских выборах, и с Камалой Харрис, избранной на пост вице-президента. Об этом в воскресенье написал в своем Twitter южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин.

"Наш союз силен, а единство Республики Корея и США остается очень крепким. Надеюсь на совместную с Джозефом Байденом и Камалой Харрис работу ради достижения общих интересов", - отмечается в сообщении.

Мун Чжэ Ин написал это поздравительное послание через восемь часов после того, как Байден заявил о своей победе. Поздравление в Twitter, а не через официальные внешнеполитические каналы, судя по всему, связано с тем, что Дональд Трамп не согласен с результатами выборов.

Официальные контакты с победителем президентских выборов в США, как предполагается, начнутся после окончательного утверждения результатов. Байден ранее отмечал особое отношение к Республике Корея, назвав Сеул "другом", а двусторонний альянс - "кровным союзом".

Байден считается опытным политиком в сфере дипломатии, безопасности и международной стратегии. По северокорейскому вопросу Байден придерживается принципиальной позиции о том, что КНДР должна отказаться от ядерного оружия. Также он указывал на необходимость решения проблем с правами человека в КНДР.