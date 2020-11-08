Минобороны Армении сообщило о ракетном обстреле Степанакерта азербайджанскими ВС

ЕРЕВАН, 8 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана в ночь на воскресенье подвергли ракетному обстрелу столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт. Об этом говорится в сообщении, которое разместила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

"Столица Арцаха [непризнанная НКР] периодически подвергалась ракетному обстрелу. Восемь ударов ракетами были нанесены по многоквартирным домам, жилым кварталам, объектам общественного значения. По предварительным данным, пострадавших нет", - отметила она.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.