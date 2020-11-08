Силовики взяли под контроль центр Минска из-за объявленной протестной акции

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава стягиваются в различные части Минска в связи с объявленной оппозицией воскресной акцией под названием "Марш народовластия", сообщает корреспондент ТАСС.

Оппоненты действующей власти намерены провести марш в полдень, о точке сбора сообщат дополнительно. Погода в Минске пасмурная, людей призывают одеваться теплее, а также использовать маски в связи с коронавирусной инфекцией. В дни воскресных акций протеста многие крупные торговые центры в центре Минска не работают, как и кафе. В частности, руководство торгово-развлекательного центра Galleria Minsk сообщило, что он будет работать по измененному графику с 17:00.

Традиционно силовики будут контролировать центральные площади столицы, район Дворца Независимости, где находится резиденция президента.

Протестные акции ожидаются также и в других городах республики.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала эти результаты и вскоре покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции. Самые массовые акции и шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям.