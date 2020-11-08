У здания Капитолия начали возводить трибуны для инаугурации президента США

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Власти американской столицы начали возводить трибуны для церемонии инаугурации президента, которая пройдет 20 января 2021 года. Как смог в субботу вечером убедиться корреспондент ТАСС, около правительственного комплекса на Капитолийском холме появились первые конструкции подобного рода. При этом близко подойти к пристройке не представляется возможным, поскольку по периметру здания установлены металлические ограждения около метра в высоту.

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На оградах висят таблички с надписями о том, что проход на территорию закрыт. Усиления нарядов полиции Капитолия не наблюдается.

В этом году участники совместного инаугурационного комитета отказались от так называемой традиции забивания "первого гвоздя" для установки платформы. Решение связано с тем, что до сих продолжается траур по ушедшей 18 сентября из жизни судье Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург.

С 1793 до 1933 год (включительно) инаугурация президента проходила 4 марта. Затем, в соответствии 20-й поправкой к конституции, она стала проводиться 20 января. Дата была изменена, чтобы сократить переходный период между выборами и вступлением в должность нового главы государства.

В 1817 году при Джеймсе Монро была заложена традиция проводить инаугурацию на открытом воздухе. В 1825 году Джон Куинси Адамс впервые провел церемонию в восточном портике Капитолия. Здесь приносили присягу все президенты до 1981 года, когда Рональд Рейган перенес место инаугурации на западную террасу. В холодную погоду торжества проходят в Ротонде - главном зале Капитолия, расположенном под центральным куполом и вмещающем примерно 1 тыс. человек.