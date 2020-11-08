Минобороны Армении сообщает о тяжелых боях за карабахский город Шуши

ЕРЕВАН, 8 ноября. /ТАСС/. Тяжелые бои в воскресенье продолжаются в окрестностях города Шуши между азербайджанскими вооруженными силами и армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом написал на своей странице в "Фейсбуке" официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Тяжелые и решающие бои идут за Шуши", - отметил он.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.