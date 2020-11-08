Оппозиция в Грузии готовится к митингу в Тбилиси против итогов выборов

ТБИЛИСИ, 8 ноября. /ТАСС/. Представители оппозиционных партий Грузии с раннего утра воскресенья ведут подготовительные работы в Тбилиси у здания парламента, где в 15:00 (14:00 мск) должен начаться митинг несогласных с результатами парламентских выборов, которые прошли 31 октября.

Как передает корреспондент ТАСС, у парламента уже возведена сцена, с которой будут выступать политики, развернуты плакаты, а также экран. Проспект Руставели, где находится парламент, пока не перекрыт. По данным грузинских СМИ, еще с ночи в Тбилиси из регионов страны начали следовать автоколонны с людьми, которые намерены принять участие в акции протеста.

"Сегодня мы все должны выйти на улицу и выразить свой протест очень громко, потому что в этой стране раз и навсегда должно завершиться феодальное, олигархическое правление. Его завершит грузинский народ, потому что мы является достойными сыновьями достойной страны", - сказал журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение", известный в прошлом телеведущий Заал Удумашвили.

Накануне к жителям Грузии обратился экс-президент Михаил Саакашвили, который призвал всех прийти на проспект Руставели, где расположен парламент, и выразить свое недовольство. Саакашвили заявил, что на митинге обратится к протестующим по видеосвязи и ознакомит их со своими планами на будущее.

Выборы в Грузии впервые проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. Ранее по пропорциональной системе избирались 77 депутатов, а по мажоритарной - 73. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После подсчета всех бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,23% голосов. На втором месте блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", в состав которого входит партия "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Блок набирает 27,17% голосов. Из 30 одномандатных округов в 13 кандидаты от "Грузинской мечты" победили в первом туре, набрав более 50%. В 17 одномандатных округах будет проведен второй тур выборов, который должен состояться 21 ноября. Оппозиция не признает итогов голосования, полагая, что выборы сфальсифицированы, и отказывается входить в состав нового парламента.