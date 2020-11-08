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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Алиев объявил о переходе города Шуша под контроль Азербайджана

Президент Азербайджана заявил, что "28 лет Шуша была под оккупацией"
Пограничники и журналисты во время просмотра обращения президента Азербайджана Ильхама Алиева, Горис, Азербайджан Гавриил Григоров/ТАСС
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Пограничники и журналисты во время просмотра обращения президента Азербайджана Ильхама Алиева, Горис, Азербайджан
© Гавриил Григоров/ТАСС

БАКУ, 8 ноября. /ТАСС/. Азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль город Шуша в Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в обращении к нации из Аллеи шехидов в Баку, которое транслировалось по государственному телевидению.

"Дата 8 ноября навсегда войдет в историю нашей страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу", - сказал Алиев.

По словам президента, "28 лет Шуша была под оккупацией". "Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Переговоры оказались бессмысленными", - отметил Алиев.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обвинять друг друга в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Теги
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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