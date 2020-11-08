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Кризис в Белоруссии

В Минске в преддверии акции протеста закрыли девять станций метро

Поезда проезжают их без остановки

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Власти закрыли в Минске девять станций метрополитена в целях обеспечения безопасности в связи с объявленной оппозицией воскресной акцией под названием "Марш народовластия".

"В 11:10 на вход и выход закрыты все станции третьей линии [это четыре станции], станции "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Немига", "Фрунзенская". Поезда проезжают указанные станции без остановки", - сообщает Минский метрополитен в официальном Telegram-канале.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала эти результаты.

Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции. Самые массовые шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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