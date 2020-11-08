"Трамп проиграл, но "трампизм" не умер". Мировые СМИ о результатах выборов в США

Согласно прогнозам большинства авторитетных американских СМИ Джозеф Байден победил на выборах президента США. Его сторонники уже начали праздновать. Дональд Трамп поражение не признает и собирается обращаться в суды. США The Washington Post: "Провокационные заявления президента Трампа, вызванные его поражением на выборах, подчеркивают ту беспрецедентную опасность, с которой сейчас сталкивается страна. Угроза исходит от главы государства, который проведет на своем посту еще 75 дней. Помимо отказа признать поражение, а также нагнетания напряженности с помощью ложных обвинений в фальсификациях на выборах Трамп может нанести невообразимый ущерб своими действиями в течение этих последних дней — от увольнения должностных лиц высокого ранга в разведсообществе и органах национальной безопасности до помилования своих подельников — и, возможно, самого себя. Некоторые из его возможных шагов связаны с внешней политикой, где полномочия президента наименее ограничены... Если Трамп будет следовать своим планам, результатом станет катастрофа для интересов США на Ближнем Востоке. В Афганистане, скорее всего, разразится гражданская война и, возможно, восстановится господство движения "Талибан" (запрещено в РФ — прим. ТАСС). Другие страны могут поспешить воспользоваться переходным периодом в США". Politico: "Трамп победил в 2016 году, потому что не был обычным политиком. Байден — в 2020 году, потому что был. После четырех лет гневных твитов президента, ругани, психологического насилия, травли на расовой почве и слома всех существующих норм уставший электорат решил, что готов вернуться к политике в обычном режиме. Байден шел на выборы с конкретной политической повесткой, длинным послужным списком в Вашингтоне и трогательной легендой о жизненных невзгодах и стойкости. Он пообещал восстановить благопристойность, цивилизованность, сопереживание и, что важнее всего, стабильность в Белом доме, чтобы американцам не приходилось думать о своем президенте каждый день или просыпаться, волнуясь из-за его твитов. Трамп пытался изобразить 77-летнего оппонента радикальным экстремистом и дряхлым стариком, который уничтожит Америку... Называл Байдена "самым скучным человеком, которого он когда-либо встречал", и большинство жителей страны, судя по всему, абсолютно устраивало то, что Байден такой". Associated Press: "В ситуации, когда победа у него в руках, Байден может заявлять о том, что ему дан мандат доверия. Вскоре станет ясно, действительно ли он его имеет. Перевес, которой он получил в ключевых штатах, крайне мал. Кроме того, демократы продолжают борьбу за места в Сенате. Надежда на то, что они получат большинство, что дало бы Байдену возможность проводить через Конгресс важные законодательные инициативы, зависит от судьбы двух сенаторских кресел от штата Джорджия, которая решится в январе. Кроме того, избирательная кампания 2020 года выявила масштабы поддержки, которыми пользовался Трамп, в особенности среди белых американцев в сельских районах. Они рассматривали Трампа пусть как необычного, но близкого им по духу человека, который вел жесткую борьбу с официальным Вашингтоном, с Голливудом и другими центрами власти. Он воспринимал сетования своих сторонников как собственные и обеспечивал им право высказываться в таких сферах, где они не верили, что получат для этого возможность...

Трамп может затруднить процесс передачи власти Байдену

У него есть еще 10 недель, и он обладает властными полномочиями, от которых зависит многое. И после того, как он покинет Белый дом, в его распоряжении остается его Twitter и даже возможность продолжения митингов сторонников с целью мобилизации сил... Байдену придется найти путь для преодоления глубокого раскола в американском обществе, а в Вашингтоне ему, вероятно, придется вспомнить о давно забытом искусстве межпартийного компромисса. Некоторые демократы отметают с порога саму мысль о том, что у республиканцев есть хоть какие-то стимулы для того, чтобы взаимодействовать с Байденом. Другие указывают на то, что Байден долго работал в Сенате, и это открывает перед ним возможность перетянуть на свою сторону кого-то из республиканцев. На него также будут оказывать нажим с левого фланга Демократической партии. Либералы на период предвыборной кампании забыли о существующем у них недовольстве умеренным послужным списком Байдена, поскольку посчитали, что необходимость нанести поражение Трампу важнее, чем их разногласия с бывшим вице-президентом по таким вопросам, как здравоохранение или инициативы в сфере защиты окружающей среды". Bloomberg: "Советники президента Трампа говорят о вакууме власти в Белом доме после того, как он проиграл выборы и началось выяснение, кто виноват... Они не знают, чего ожидать, и расходятся во мнениях по поводу того, насколько далеко следует заходить с различными исками, откладывая решение вопроса о том, какую политическую стратегию избрать и как действовать в судах. Предвыборный штаб Трампа не внес ясности, хотя и потребовал оспорить результаты выборов, несмотря на то, что победа для президента уже стала невозможна.... Один из доноров Республиканской партии, внесший по крайней мере 100 тыс. долларов, охарактеризовал настроения среди республиканцев как "отчаяние". CNN: "Байдену необходимо сформировать свою команду и разработать такую политику, которая обеспечит восстановление репутации Америки в мире, подтвердит лидерство в альянсах либеральных демократий и искоренит контрпродуктивную политику под лозунгом "Америка прежде всего", проводившуюся при Трампе. При этом ему необходимо учитывать, что "синей волны" на выборах — убедительной победы демократов, которую некоторые ожидали, — не было и республиканцы, вероятно, сохранят контроль над Сенатом. Поэтому Байдену придется крайне внимательно подбирать кандидатов на посты в администрации, учитывая битвы, которые предстоят по поводу утверждения членов его администрации...

На эту тему Близка к победе. Камала Харрис может стать первой женщиной на посту вице-президента США

Мишель Флорной многими — и справедливо — рассматривается как ведущий претендент на пост министра обороны. Она стала бы первой женщиной (в США) на этом посту и пользуется уважением среди представителей обеих партий в Конгрессе. На пост госсекретаря США Байдену следует выдвинуть Сюзан Райс, которую он ранее рассматривал как возможного кандидата в вице-президенты. Байден работал с ней в администрации Обамы, когда она занимала пост советника по национальной безопасности... Но если Райс будет выдвинута на этот пост, то ей предстоит отвечать в Сенате на ряд жестких вопросов по поводу нападения террористов на американское консульство в Бенгази в 2012 году... Энтони Блинкен проработал с Байденом несколько десятилетий, он занимал пост советника по национальной безопасности, был заместителем госсекретаря и наилучшим образом подходит на пост советника по национальной безопасности... При Трампе сильной политизации подверглось Министерство внутренней безопасности, одно из крупнейших федеральных ведомств, и Байдену необходимо назначить туда опытного руководителя для того, чтобы поднять там мораль сотрудников. Хорошим кандидатом на этот пост стала бы член Палаты представителей от штата Флорида Вал Демингс, занимавшая ранее пост руководителя полиции в Орландо (штат Флорида)". The New York Times: "Отношения США с Китаем оказались сейчас худшими за все 40 лет дипломатических отношений, американские союзники в Европе чувствуют себя покинутыми, самый важный договор в области ядерных вооружений с Россией вот-вот истечет, Иран вновь накапливает запасы радиоактивных материалов, а Северная Корея похваляется своим ядерным арсеналом. Не говоря уже о глобальном потеплении, кризисе с беженцами и надвигающейся угрозе голода в некоторых беднейших странах, причем все эти проблемы еще более обостряются в условиях пандемии. Избранному на пост президента Джо Байдену придется унаследовать целый ряд проблем и накопившегося недовольства Соединенными Штатами в странах, враждебно настроенных в отношении провозглашенного при Трампе принципа "Америка прежде всего", в отношении его непредсказуемости, готовности вести дела с авторитарными лидерами и противиться международному сотрудничеству. Байдену также придется иметь дело с правительствами стран, надеявшихся на переизбрание Трампа, — в особенности с Израилем и Саудовской Аравией, которые разделяют глубокую антипатию Трампа к Ирану. Однако знание Байденом внешнеполитических проблем, приобретенное еще в бытность членом сенатского комитета по иностранным делам и вице-президентом в администрации Барака Обамы, станет для него важным преимуществом, считают эксперты... Байден давно заявлял, что займет гораздо более жесткую позицию в отношении России, чем Трамп, который поставил под сомнение ценность НАТО, сомневался в оценках разведывательного сообщества относительно вмешательства России в выборы, восхищался президентом России Владимиром Путиным и заявлял о том, что от улучшения отношений Америки с Кремлем выиграют все". Канада The Globe and Mail: "Для победы Байден попытался собрать большую коалицию избирателей, которая в значительной степени опиралась на мотивацию темнокожего населения и привлечение женщин из пригородов (для участия в голосовании). Байден также подверг критике Трампа за ситуацию с COVID-19, в результате которой в США умерло больше людей, чем в какой-либо другой стране, и обвинил президента в расизме... Но в итоге демократам не удалось добиться решительного поражения Трампа, на которое они рассчитывали. Трамп получил больше голосов на выборах, чем в 2016 году, а в нескольких ключевых колеблющихся штатах боролся с Байденом до последнего". Аргентина La Nacion: "Спустя пять гнетущих для США и мира дней Джо Байден и демократы смогли вернуть Белый дом в результате исторических президентских выборов, в которых приняли участие 160 млн избирателей — самая высокая явка за более чем 100 лет. Выборы показали расколотую страну, которая голосовала, чтобы защитить свои идеи и предложения своих кандидатов, но прежде всего из страха перед "другой стороной"...

Несмотря на проигрыш, поддержка Трампа в стране возросла. Трамп получил более 70 млн голосов, то есть на 6 млн больше, чем в 2016 году, добившись большей поддержки среди афроамериканцев и латиноамериканцев. Еще один факт — он получил больше голосов, чем Обама

Поражение Трампа связано скорее с тем, что демократы массово пошли голосовать, чтобы не допустить его второго мандата, чем с потерей поддержки среди республиканцев и тех, кто голосовал за него четыре года назад. Его президентство поддержала половина страны. И многие считают, что, если бы не пандемия, исход выборов был бы другим". Бразилия Globo: "Подтверждение победы Джо Байдена на выборах, отмеченных пандемией, социальным и политическим напряжением и двумя противоположными представлениями о стране, знаменует окончание беспокойного четырехлетнего срока пребывания Дональда Трампа в Белом доме. Триумф демократа, однако, не означает, что страна автоматически вступит в эпоху спокойствия, или, как он сам говорил в своих выступлениях, получит "исцеление" от ран". Мексика Universal: "Помимо вызовов в области здравоохранения, межрасового конфликта и восстановления экономики Джо Байдену также придется иметь дело с открытым политическим противостоянием между победителями и проигравшими на этих выборах... Мы можем ожидать, что ничем не сдерживаемый и не контролируемый Трамп будет не только систематически заявлять, что у него украли президентство, но и постоянно присутствовать в медийном пространстве, чтобы отомстить на выборах в 2024 году, кандидатом на которых может стать он сам или кто-то из его наиболее верных приближенных, или даже кто-то из членов его семьи, которых он так возвысил, находясь в Белом доме. Немаловажной проблемой для президентства Байдена станет давление, которое на него будет оказывать самое радикальное левое крыло в Демократической партии. Этот сектор будет требовать от него приструнить нефтедобывающие компании и мультимиллиардеров, изменить структуру Верховного суда и предложить невиданные возможности для афроамериканцев и прочих меньшинств. Ему неизбежно придется просить у них перемирия. Однако давление, направленное на полное избавление от остатков политики Трампа, заставит его предпринимать очень тонкие политические маневры. При таком положении вещей Байдену придется управлять самолетом и красить его одновременно". Великобритания Sunday Times: "Байден примет в наследство озлобленную и расколотую страну, измученную третьей волной коронавирусной пандемии и сопутствующим экономическим кризисом, где в день отмечается до 120 тыс. случаев заражения и 1600 смертей. У многих демократов складывается ощущение, будто они попали из огня да в полымя. Если только после пересчета голосов их не ждет внезапная победа в Джорджии, им не удастся вернуть большинство в Сенате, где умелый лидер республиканцев Митч Макконнелл сможет заблокировать любой масштабный законопроект. В Палате представителей они сохранили большинство, но лишились по меньшей мере шести мандатов и показали разочаровывающий результат. Учитывая, что левое крыло партии затевает склоку с центристами, споря о том, каким путем необходимо идти демократам, позиции вскоре может начать терять и новый президент". Financial Times: "Самыми важными в Вашингтоне станут отношения между Байденом и Митчем Макконнеллом — лидером республиканского большинства в Сенате. Обоим в январе исполнится по 78. Макконнелл, которого критики-либералы прозвали "Московским Миком" за непоколебимую поддержку Трампа во время прошлогоднего импичмента, специализируется на нарушении планов демократов. Шесть из тех восьми лет, которые Барак Обама провел в Белом доме после того, как демократы потеряли контроль над Конгрессом на волне популярности Движения чаепития в 2010 году, Макконнелл блокировал практически любую инициативу Белого дома... Байден мог бы вновь присоединиться к Парижскому соглашению по климату, но он не может заставить республиканский Сенат профинансировать альтернативную энергетику. Он мог бы вновь сделать США членом ВОЗ, однако ему нужна будет поддержка Макконнелла, чтобы Соединенные Штаты могли профинансировать организацию. Он мог бы также вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий по Ирану, однако и тут любые изменения потребовали бы одобрения Сената". Daily Telegraph: "Подтверждением того революционного влияния, которое президентство Дональда Трампа оказало на отношения Америки с внешними миром, станет то, что многочисленные враги этой страны вздохнут с огромным облегчением, когда он покинет Белый дом. В Пекине и Тегеране, Москве и Каракасе всем ужасно захочется отметить поражение американского лидера, чья бескомпромиссность изменила политику Вашингтона на международной арене. Похожее облегчение от перспективы того, что Трамп оставит свой пост, испытают и союзники Америки, особенно в Европе, где воинственный тон Трампа доставлял многим европейским лидерам сильнейший дискомфорт, особенно когда поднимались вопросы торгового дисбаланса между ЕС и США и недостаточного финансирования НАТО большинством европейских правительств...

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С точки зрения Великобритании, избрание Байдена президентом создает как трудности, так и возможности. Во время недавнего скандала вокруг законопроекта о внутреннем рынке он дал понять, что, как и Обама, по-прежнему испытывает недовольство по поводу Brexit, и администрация Байдена скорее будет строить отношения с ЕС, особенно с Германией и Францией, чем вкладываться в старые и вялые "особые отношения" с Великобританией... Трамп без сомнения будет обращать внимание на любые экономические трудности в ходе президентства Байдена, напоминая о том, как росла экономика и снижалась безработица, когда страной руководил он, а пандемия еще не началась. Кроме того, он еще два месяца проведет в президентском кресле, и необходимость думать о переизбрании больше не будет его сдерживать... Покинув должность, 45-й президент США может продолжить собирать митинги, может основать собственную вещательную компанию или стать ведущим шоу на канале с консервативной повесткой. Может закинуть удочку, заявив, что подумывает сделать "финт в духе (переизбранного после поражения президента США) Гровера Кливленда", и вновь выставить свою кандидатуру в 2024 году, играя также роль серого кардинала в партийной политике. Однако после того, как его неожиданный взлет был остановлен, блеск президентской власти начал затухать. Столь же вероятно, что и голос Трампа потеряется в потоке американской жизни". BBC: "В Москве опасаются, что избрание Байдена обернется усилением давления со стороны Вашингтона и новыми санкциями… Утешением для Кремля тут может послужить то, что, по прогнозам российских обозревателей, администрация Байдена будет хотя бы более предсказуемой, чем команда Трампа. Благодаря этому, возможно, будет проще достичь согласия по актуальным вопросам, включая Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — ключевое американо-российское ядерное соглашение, действие которого истечет в феврале. Москва захочет завершить эру Трампа и построить рабочие отношение с новым хозяином Белого дома, однако гарантий успеха нет". Германия Spiegel: "Ожидание окончено. После нескольких напряженных дней мы наконец знаем, кто победил на этих выборах. Нет больше никаких сомнений в том, что следующим президентом станет Джозеф Байден. Даже телеканал Трампа Fox News объявил гонку оконченной. Победа Байдена во многих штатах на грани, но в сумме результаты ясны. Дело сделано. Если Трамп хочет сохранить немного приличия и достоинства, он должен быстро признать поражение. Четыре сложных и невыносимых года президентства Дональда Трампа заканчиваются. Этот президент настроил людей друг против друга, как никто другой в современной истории. Он повлиял на разобщенность общества в своей стране. Он распугал союзников по всему миру, своей ложью отравил политическую культуру в США и своим невежественным бездействием усугубил глобальные проблемы, такие как защита климата или коронавирус. Дональд Трамп в конечном итоге споткнулся сам о себя. Он пришел к власти в 2016 году при помощи неистовой риторики в отношении чужаков и инакомыслящих …. У него была возможность изменить свой тон, стиль и часть своей политики. Как президент он мог бы стать лидером всех американцев, проявив немного больше открытости, сочувствия и вовлеченности. Но он упустил эту возможность". Frankfurter allgemeine Zeitung: "Джозеф Байден будет основывать свою политику в отношении коронавируса на науке, а не на результатах опросов. Он не станет очернять политических оппонентов обидными прозвищами, не будет называть критически настроенных журналистов врагами своей страны. Он не будет поддерживать правых экстремистов или одобрять насилие против тех, кто думает иначе. Он не будет поддерживать авторитарных правителей за их всемогущество и с презрением говорить о союзниках. Как главнокомандующий Байден не будет принимать стратегические решения на основе интуиции, и как "лидер свободного мира" он не забудет, что Запад имеет общие ценности. Байден будет делать все иначе, чем Дональд Трамп". Süddeutsche Zeitung: "Байдену придется нелегко. Следующие несколько недель будут просто прелюдией. Действующий президент ведет себя как уставший ребенок, он уже ответил на известие о победе Байдена очередным сообщением в Twitter, которое написано заглавными буквами: "Я ВЫИГРАЛ ЭТИ ВЫБОРЫ С БОЛЬШИМ ОТРЫВОМ". Байдену стоит ожидать, что Трамп и после этого не умолкнет и что половина страны будет его слушать". Welt: "Джозеф Байден, которому 20 ноября исполнится 78 лет, будет на пять лет старше, чем Конрад Аденауэр, когда тот был избран канцлером. Он приходит в Овальный кабинет в физическом и психическом состоянии, в котором самый возрастной президент США Рональд Рейган его покидал". Франция Le Monde: "Байден, занимавший пост вице-президента во время правления Барака Обамы, преодолел многие испытания, прежде чем стать 46-м президентом США. Он воплощает собой все то, что так решительно отвергал уходящий президент Дональд Трамп. И ему предстоит добиться примирения в стране.

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Можно ли начать новую жизнь в 78 лет? Когда на церемонии инаугурации 20 января Байден будет готов принести присягу в ходе самой бурной в истории страны передачи власти, он, возможно, задаст себе этот вопрос, на который не в состоянии ответить. Что означает для него это избрание — величественный эпилог целого периода или же новый старт?.. Безумное разрушение в стране, произошедшее в период правления Трампа в отношении общепринятых норм и неписаных правил, существующих в сфере власти, придало смысл посреднической миссии Байдена, его стремлению обеспечить равновесие, стабильность и компромисс. Байден — сын торговца машинами, первый президент со времен Рейгана, не прошедший ни через один элитный университет... Нынешняя эпоха ставит Байдена перед ужасающим вызовом. Страна, которую он готовится возглавить, более не является спокойной и уверенной в себе державой, одержавшей победу в холодной войне, как это было в те времена, когда он впервые выдвигал свою кандидатуру. Период президентства, проходивший под лозунгом "Америка прежде всего", привел к изоляции страны от мира. В отношении ее прежних обещаний у союзников возникло серьезное недоверие. Судорожные попытки противодействовать эпидемии COVID-19 ослабили образ президента. И еще более удручающей является теперь внутренняя ситуация в США. Байдену предстоит иметь дело с нацией, охваченной разногласиями и с трудом образующей единое целое. Тяжесть взаимной ненависти рискует в любой момент перевесить все призывы к единству и к столь необходимому согласию". Le Parisien: "Байдену предстоит тяжелая миссия возглавить разделенную, расколотую страну, переживающую бурю пандемии коронавируса, которая унесла жизни более чем 230 тысяч человек. Единства ему придется добиваться и в своей собственной политической семье. Экс-президент Барак Обама старался представить программу кандидата демократов как "самую прогрессивную" в истории президентских выборов, но многие в Демократической партии задаются вопросом, насколько подлинным является стремление Байдена к переменам". AgoraVox: "Дональд Трамп не сумел продлить еще на 4 года свое пребывание в Белом доме. Он оставляет, однако, республиканцам свое наследство — "трампизм". Несмотря на победу кандидата демократов, эта идеология основательно укоренилась в стране. Единственный момент неуверенности: лояльность выборщиков во время голосования 14 декабря. Случаи предательства возможны, как это уже имело место во время президентских выборов в прошлом, включая 2016 год, когда два выборщика республиканцев изменили Трампу, а пять выборщиков демократов — Хиллари Клинтон. Трамп потерпел поражение, но мало кто будет сожалеть об этом в политических и интеллектуальных кругах. Даже своих сторонников он заставлял скрежетать зубами из-за непредсказуемости и хаотичности его внешней политики. Нынешняя попытка посеять институциональный хаос не улучшит его обораз... Трамп проиграл, но "трампизм" не умер, и это не единственный парадокс этих выборов. Уходящему президенту удалось в 2016 году стать олицетворением протеста для тех, кто оставался наедине со своими экономическими и социальными проблемами. Люди, как правило, со скромными доходами, жители американской глубинки, состоящей преимущественно из сельских или перенесших деиндустриализацию штатов, образовали избирательный корпус, готовый ради победы Трампа терпеть все его выходки. Можно констатировать, что этот электорат сейчас даже увеличился и принес кандидату республиканцев дополнительно миллионы голосов". Италия Corriere della sera: "Джозеф Байден попал в Белый дом благодаря референдуму о лидере, очень любимом, но еще больше ненавистном. Ему предстоит доказать, что можно эффективно управлять страной, не обладая харизмой. На прогрессивных площадях Америки ликуют по поводу окончания эры Дональда Трампа (во всяком случае в качестве президента). Старик Джо за несколько месяцев из пенсионера политики превратился в президента, за которого проголосовало больше всего людей за всю историю выборов в Америке. Ожидания половины страны, которая за него проголосовала, как и многих стран, которые так и не смогли смириться с брутальностью Трампа в ведении международных отношений, очень большие".

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La Repubblica: "Уже готова команда, чтобы начать борьбу с распространением коронавируса на основе новой тактики. Возвращение США к Парижскому соглашению по климату, а также в ВОЗ станут первыми шагами нового президента. Одновременно начнется массивная дипломатическая кампания по восстановлению отношений с европейскими странами, пошлины с европейских товаров могут быть вскоре сняты. В отношении Китая сохранится еще более жесткая критика за нарушение прав человека. Диалог с Ираном возможен, но вестись он будет с крайней осмотрительностью и при большом числе новых условий. Все эти изменения начнутся с 20 января, американская Конституция предусматривает долгий период передачи полномочий. На этот раз он осложнен чрезвычайной ситуацией с пандемией и опасностью саботажа со стороны Трампа". La Stampa: "Сонный" Джо проснулся после последней бесконечной ночи и с решающим рывком в Пенсильвании предотвратил превращение американской мечты в худший кошмар. Какой бы тяжелой и оспариваемой ни была его победа, она меняет дальнейший ход истории и станет встряской для всех западных демократий. Нынешние президентские выборы в США оказались на самом деле самыми важными за весь послевоенный период, и не только для будущего самой страны, но и всей планеты. Это голосование было не просто соревнованием противников от привычно противоборствующих республиканцев и демократов, двух политических лагерей, представляющих консервативных правых и прогрессивных левых. На этот раз на кону стоял не просто Белый дом, а американское самосознание, концепция свободы, сама идея демократии". КНР CGTN: "Считается, что Байден действительно способен представить эффективные меры против распространения COVID-19. Однако добиться результатов в этом деле с самого первого дня будет крайне сложно. Национальные показатели по числу заражений и смертности, как ожидается, к моменту вступления Байдена в должность значительно возрастут. Поэтому его самый серьезный шанс достичь прогресса заключается в консолидации научных ресурсов, автономных структур госаппарата и доверия общественности таким образом, чтобы будущее Америки стало значительно отличаться от ее прошлого. Новая администрация Байдена также столкнется с серьезной задачей стабилизации американской экономики. Хотя Байден, в противоположность Трампу, и не недооценивает серьезность нынешнего экономического кризиса в Америке, нового президента-демократа определенно ждут некоторые трудные проблемы. Что касается ключевого вопроса о снижении напряженности в отношениях между США и Китаем, то три момента вселяют оптимизм по поводу возможного сотрудничества: смена кадров, геополитики и инструментов дипломатии". Япония Kyodo: "Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в воскресенье поздравил демократа Джо Байдена с избранием на пост следующего президента США и выразил готовность к укреплению двусторонних отношений. В рамках послевоенного договора о безопасности Япония размещает у себя на территории около 55 тыс. американских солдат, в США, в свою очередь, обязуются защищать страну от потенциальных угроз, включая ракетную угрозу со стороны Северной Кореи. Суга, который занял пост премьер-министра Японии в сентябре, подчеркнул, что японско-американский альянс останется ключевым вопросом его внешней политики. Среди двусторонних вопросов, которые предстоит обсуждать Суге и Байдену — расходы на размещение американских войск (на территории Японии), а также торговые переговоры, начатые уходящим президентом Дональдом Трампом, который неоднократно жаловался на торговый дефицит с Японией". Asahi shimbun: "Несмотря на то, что президент Дональд Трамп заявляет о многочисленных нарушениях на прошедших выборах, никаких конкретных доказательств он и его сторонники не приводят, поэтому каких-либо перспектив одержать победу в судебных тяжбах по этому вопросу не видно. Некоторые представители Республиканской партии уже начали дистанцироваться от Дональда Трампа, продолжающего твердить о нарушениях и нечестных выборах, без приведения каких-либо доказательств. Такая позиция действующего президента США подвергается острой критике, поскольку подобные заявления без каких-либо доказательств не ведут ни к чему, кроме подрыва доверия к избирательной системе в стране". Yomiuri shimbun: "Приоритетной задачей новой американской администрации станет борьба с коронавирусом, который продолжает стремительно распространяться по США. Несмотря на то, что все ведущие СМИ в США объявили Джозефа Байдена победителем на прошедших президентских выборах, президент Дональд Трамп отказался признавать свое поражение. В ближайшие месяцы основное внимание общественности будет приковано к тому, насколько гладко будет в США проходить процесс передачи власти". Израиль Haaretz: "Если предположить, что Байден действительно избран президентом, то вот основные моменты, которые будут определять повестку дня на американо-израильском фронте. Иранский вопрос вернется. Байден, вероятно, будет стремиться возобновить ядерную сделку. Дипломатические представители в Израиле надеются, что он по крайней мере будет настаивать на внесении изменений в важные статьи СВПД. Палестинское руководство снова будет иметь удовольствие вернуться в Вашингтон, в Белый дом и Госдепартамент. Дипломатическая миссия ООП в столице США вновь откроется, а дипломаты США прибудут в Рамаллах. Биньямина Нетаньяху может ожидать период дискомфорта во время адаптации после Дональда. Но лобовых столкновений не ожидается. Премьер-министр и Байден считаются хорошими друзьями, их отношениям уже более 30 лет. Между ними нет вражды, как между Нетаньяху и Бараком Обамой или Клинтонами. Байден и Демократическая партия, безусловно, не забыли выступление премьер-министра в Конгрессе за спиной президента незадолго до израильских выборов 2015 года. Они напомнят ему то, что он предпочел бы забыть. Но период адаптации будет трудным для Нетаньяху и по другим причинам. Огромная, редкая власть, которую Нетаньяху накопил для себя за последние четыре года, основывалась в основном на степени близости к Трампу. С Байденом такого уже не будет. Для Нетаньяху хорошо, что он не аннексировал территории на Западном берегу, как это позволял мирный план Трампа. Это спасло его от ожесточенной конфронтации с новой администрацией". Jerusalem post: "Два месяца и две недели до своей вероятной инаугурации предполагаемо избранный президент США Джозеф Байден может провести в затяжных судебных тяжбах за свою очевидную победу. Тем временем его переходная команда, вероятно, будет занята поиском возможных способов отмены политики и решений президента Дональда Трампа. Есть немало вопросов, связанных с евреями и Израилем, которые Байден должен будет решить в первые месяцы своего президентства. Одним из них вполне может быть антисемитизм.

Во время своей кампании Байден сосредоточил беспрецедентное внимание на проблеме антисемитизма

Байден может попытаться поставить внутреннюю политику на первое место, но мир не собирается останавливаться и ждать, пока у него появится время заняться им, а это означает, что ему придется быть готовым к большому спектру международных проблем, включая те, которые влияют на Израиль. Прежде всего, это Иран. Иран и его возможные источники оружия — Китай и Россия — ждали, прежде чем заключать какие-либо сделки по вооружению, но они могут действовать смелее сейчас, когда Трамп и его санкционная кампания "максимального давления" оказывается на исходе. Это — путаница, к которой Байден должен будет немедленно обратиться в интересах безопасности мира. Ожидается, что Байден в соответствии с заявлениями, сделанными в ходе предвыборной кампании, призовет Иран вернуться к условиям СВПД, а взамен предложит возвращение американцев в это соглашение. Другой вопрос, который может возникнуть, вне зависимости от того, стоит ли он на первом месте в списке Байдена, это продолжающиеся агрессивные действия Турции в Восточном Средиземноморье. Турция становится дестабилизирующей силой в регионе, а последствия этого будут ощущаться и в Израиле. Администрация Трампа в основном воздерживается от решения этой проблемы, но у администрации Байдена, вероятно, не будет выбора. Победа Байдена может также замедлить темпы нормализации отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Суданом. Байден выражал поддержку этим действиям, но администрация Трампа уделяла им особое внимание. Байден с меньшей вероятностью будет действовать так же, хотя его администрация может привести арабские страны с неофициальными связями с Израилем, такие как Саудовская Аравия и Оман, на открытый уровень отношений. Байден пообещал оказать давление на Саудовскую Аравию в связи с нарушениями прав человека, а некоторые аналитики высказывали идею, что Эр-Рияд установит дипломатические отношения с Израилем с тем, чтобы выслужиться перед новой администрацией. Если это правда, то движение на фронте мирных соглашений может начаться даже раньше, чем ожидалось. Не обладающий такой же степенью актуальности в настоящий момент вопрос палестино-израильского конфликта может оказаться в центре внимания администрации Байдена. Серьезных мирных переговоров в течение многих лет не было, но, с другой стороны, в последнее время было и относительно мало насилия. Харрис подтвердила ранее приверженность принципу двугосударственного решения конфликта и намерение противодействовать любым односторонним шагам, которые подрывают эту цель, и выступать против аннексии и расширения поселений. Байден был противником еврейских поселений на протяжении всей своей почти пятидесятилетней политической карьеры, так что это неудивительно". Times of Israel: "Джо Байден, вероятно, избранный 46-м президентом Соединенных Штатов, является настоящим другом еврейского государства, с этим согласны как друзья, так и политические противники нового президента.

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