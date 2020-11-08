СМИ: палестинский лидер выразил готовность к сотрудничеству с избранным президентом США

ТАСС, 8 ноября. Президент Палестины Махмуд Аббас готов взаимодействовать с избранным американским лидером Джозефом Байденом и его администрацией с целью обеспечения безопасности всех стран Ближнего Востока. На это он указал в своем поздравительном послании кандидатам на посты президента и вице-президента США от Демократической партии Байдену и Камале Харрис по случаю их победы на выборах.

Как отметило в воскресенье палестинское агентство WAFA, Аббас выразил "стремление работать с избранным президентом Байденом и его администрацией в целях укрепления палестино-американских отношений и обеспечения свободы, независимости, справедливости и достоинства палестинского народа во имя мира, стабильности и безопасности для всех [государств] в [Ближневосточном] регионе и во всем мире".

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют, что верх одержит Байден. Сам он уже объявил о своей победе. Соперничающий с Байденом действующий президент-республиканец Дональд Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.