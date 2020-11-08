Первые задержания начались в центре Минска

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Задержания начались в центре Минска, где на воскресную акцию под названием "Марш народовластия" собираются ее участники, передает корреспондент ТАСС.

В район площади Свободы начинают подходить группы людей и, не останавливаясь, сразу направляются вдоль проспекта Победителей в сторону стелы "Минск - город-герой". Около площади Свободы стоит около 20 микроавтобусов с силовиками, рядом, около гостиницы "Европа", - кордон силовиков со щитами. Правоохранители здесь задержали мужчину. Проходят также задержания отдельных людей на улице Ленина.

Власти распорядились закрыть все станции метро третьей линии, станции Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Немига, Фрунзенская. На станции Площадь Ленина закрыт вестибюль номер 2 (вход со стороны площади Независимости), поезда на данной станции останавливаются. Появились проблемы с интернетом.

В стране уже несколько месяцев проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала эти результаты и вскоре покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции. Самые массовые акции и шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям.