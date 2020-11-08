Кравчук: Киев ожидает от ОБСЕ согласованного плана урегулирования в Донбассе

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Украина передала свой вариант плана урегулирования конфликта в Донбассе ОБСЕ и ждет от организации согласованного с другими переговорщиками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины единого документа для его обсуждения на следующем заседании в формате видеоконференции 10 ноября. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук.

"В четверг [5 ноября] наш "План совместных шагов" я передал Хайди Грау [спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе]. Она, естественно, этот документ должна была передать России и другим участникам трехсторонней контактной группы (ТКГ). Думаю, что если не прямо, то через российскую делегацию он передан и представителям ОРДЛО [отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР)]", - сказал Кравчук.

После получения украинского варианта, по его словам, ОБСЕ разработает "единый документ с учетом позиций всех сторон". "Этот документ будет не украинский, не российский, не авторства ОРДЛО - подчеркнул он. - А это будет документ трехсторонней контактной группы, которая по предложению госпожи Грау подготовила поручение господину Пьеру Морелю - это посол по политическим вопросам в системе минских соглашений, чтобы он объединил предложения всех и подготовил один документ, который мы будем обсуждать".

Надежда на мир

Кравчук выразил надежду, что ОБСЕ успеет подготовить план к следующему заседанию контактной группы 10 ноября. "Есть задача подготовить всесторонне продуманный, с учетом интересов всех сторон, и прежде всего ОРДЛО, документ, который откроет дорогу к миру и возрождению жизни на этих территориях, - сказал Кравчук, подчеркнув, что "Украина свою часть задачи выполнила, передав свой вариант в общую копилку".

Процесс согласования, как полагает глава делегации Украины, должен происходит уже на основании единого документа ОБСЕ, а не отдельных пунктов плана каждой из сторон. "Если господин Морель вместе с политической подгруппой, куда также входят представители РФ, ОРДЛО, ОБСЕ, если все договорятся, то мы проголосуем", - сказал он. В случае достижения договоренности, по словам Кравчука, такая дорожная карта может быть подписана всеми участниками контактной группы.

План Киева

"План совместных шагов", как сообщил Кравчук, является продуктом работы ряда государственных органов Украины, его стоит рассматривать как консолидированную официальную украинскую позицию на переговорах.

"В процессе подготовки участвовала наша делегация в трехсторонней контактной группе, министерство иностранных дел. Очень большую работу провел Совет безопасности и обороны Украины, лично господин Алексей Резников как вице-премьер и первый замглавы делегации. [План] рассматривался и обсуждался также с некоторыми депутатами", - уточнил он.

С этим документом, по словам руководителя делегации, лично ознакомился и президент Украины Владимир Зеленский. "Он очень внимательно изучил его в моем присутствии, а также при участии главы офиса президента Андрея Ермака и представителей Совбеза, то есть это не случайный документ", - сказал Кравчук.

Он признал, что в плане не соблюдена очередность выполнения пунктов минских соглашений, но в нем отражена украинская позиция в том виде, в котором она есть сейчас. "Наш документ нынешний не соответствуют очередности действий документа, который был принят в Минске в 2015 году и направлен в Совет безопасности ООН, но почти за шесть лет и в Донбассе ситуация изменилась", - пояснил он.

"Сейчас мы должны принять общий документ, так как приняли в 2015 году Комплекс мер. Если ОБСЕ уже начала работу над ним, этого я точно не знаю, и если он будет готов, то мы его примем 10-11 ноября в ходе видеоконференции. Тогда Украина и Верховная рада начнут работать над выполнением этого документа", - отметил Кравчук.

Кроме того, глава украинкой делегации подчеркнул, что план Киева появился как ответ на дорожную карту, предложенную Донецкой и Луганской народными республиками. "Украина имеет право и на свою позицию, и мы предложили свой вариант", - заключил он.

Разблокировать переговоры по Донбассу

По итогам прошлого заседания контактной группы 28 октября в пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что делегация Киева на переговорах предложила совместно с Россией и ОБСЕ подготовить в течение недели план действий для разблокирования переговоров по Донбассу и дальнейших шагов по выполнению минских соглашений. Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов тогда напомнил, что двумя неделями ранее представители Донбасса предложили свой проект дорожной карты - пошаговый план всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями и резолюцией Совбеза ООН.

Специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау сообщила, что "Контактная группа, стремясь активизировать работу по урегулированию конфликта, поручила рабочей подгруппе [по политическим вопросам] срочно подготовить проект плана действий на основе письменных предложений участников рабочей группы в полном соответствии с минскими соглашениями".

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным.

В последнее время Киев заявляет о необходимости модернизации соглашений, но ДНР, ЛНР и РФ придерживаются позиции неукоснительного выполнения минских договоренностей.