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Кризис на Украине

Кравчук назвал условие, при котором будет настаивать на смене минской площадки по Донбассу

Как заявил глава украинской делегации в контактной группе, это произойдет, если мнение Киева будет игнорироваться

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Леонид Кравчук заявил, что лично намерен настаивать на поиске новой международной площадки для переговоров, если мнение Киева будет игнорироваться.

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"Мы предлагаем конкретные шаги, а если нас будут водить за нос с той стороны, будут искать только предпосылки эти шаги остановить, тогда надо закрывать минский процесс и искать другие формы влияния, - сказал он в интервью ТАСС. - Я заявляю, что приложу все усилия, чтобы убедить своих, чтобы искать новые форматы в международном сообществе, и мы будем их искать, потому что для нас мир - главное".

Вместе с тем Кравчук подчеркнул, что о такой возможной инициативе он говорит от себя, а не от лица украинского президента.

"В Минске мы пока видим сплошные обвинения украинской стороны, что мы все делаем не так. Я с этим согласиться не могу", - сказал он, добавив, что "нужно слушать друг друга, а не обвинять". Компромисс, по его словам, возможен с учетом ключевой позиции Киева о первоначальной передаче контроля на границе и вывода незаконных вооруженных формирований из Донбасса, после чего Рада будет принимать закон об особенностях выборов в Донбассе.

"А то пока нам предлагают принять только закон о выборах. Все. Остальное что хочу, то и ворочу. Но тогда Донбасс - это Украина или нет?" - обратил внимание Кравчук. "Мы попытаемся услышать, что они [представители неподконтрольных территорий] хотят, но если они ничего не меняют, а будут требовать механического выполнения того, что было принято шесть лет назад, то дальше говорить не о чем", - отметил он.

По словам Кравчука, свое видение последовательности шагов по урегулированию в Донбассе, которая отличается от той, что закреплена в "Минске-2", Украина передала на рассмотрение ОБСЕ и готова обсуждать итоговый документ в контактной группе.

Саммит "нормандской четверки"

Кравчук также заявил, что рассчитывает на проведение нового саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в декабре этого года в Берлине, в ходе которого может быть выработан, как полагает он, новый взгляд на процесс достижения мира в Донбассе. "Я верю, что такой саммит в декабре будет, что главы государств соберутся, посмотрят на ситуацию и решат, что можно сделать, а что нельзя. Сделают какие-то новые шаги, предложат нам, тогда мы будем выполнять, но сейчас ничего такого нет", - заключил он.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат подписанные в феврале 2015 года Минские соглашения, которые в определенной последовательности предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Последним пунктом соглашений значится передача Украине полного контроля над участком российско-украинской границы в зоне конфликта. Однако до сих пор этот план остается нереализованным.

Последний раз лидеры "нормандской четверки" собирались в Париже 9 декабря прошлого года. Предполагалось, что следующая встреча на высшем уровне состоится через четыре месяца после выполнения ряда достигнутых тогда договоренностей.

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеКравчук, Леонид Макарович
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