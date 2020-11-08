Кравчук: Киев не рассматривает закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Украинский парламент намерен принять закон об особенностях местного самоуправления в Донбассе с учетом пожеланий отдельных районов Донецкой и Луганской областей при ряде условий, но не будет закреплять особый статус Донбасса в Конституции Украины. Такую позицию Киева, изложенную в подготовленном им "Плане совместных шагов", обозначил в интервью ТАСС глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Мы говорим об особенных условиях местного самоуправления на этих территориях, которые должны быть закреплены законом. Рада такой закон должна принять и примет. В нем будут учтены особенности исполнительной власти, представительской, вопросы, связанные с правовыми аспектами и многими другими слагаемыми общественной жизни", - сказал он. Украина, по словам Кравчука, "готова предусмотреть и другие гуманитарные, языковые особенности жизни на этих территориях".

При этом глава украинской делегации убежден, что о закреплении особого статуса в конституции, как предусмотрено минскими соглашениями, речь не идет. "Украина - моногосударство. В конституции не может быть прописано местное самоуправление для определенной территории с незаконными формированиями. Тогда это уже федеративное государство с невиданной ранее в мире формой существования", - сказал он. Если допустить такое закрепление особого статуса для Донбасса, полагает Кравчук, то тогда и другие регионы Украины могут изъявить такое желание. "А закреплять статус Донецкой, Луганской областей? Еще кого? - задается вопросом Кравчук. - Тогда это уже не государство".

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина понимает, что Донбасс сильно отличается от другой части страны, в связи с чем парламент и готов предусмотреть особые условия самоуправления. "Через шесть лет войны представить, что в Донбассе такие же условия, как во Львовской области, - это просто фантазия, мы это понимаем", - признает Кравчук. Среди инициатив Рады, по его словам, также рассматривается и создание свободной экономической зоны на востоке Украины, параметры которой также еще подлежат обсуждению.

Принятию закона об особенностях местного самоуправления в соответствии с украинской версией плана урегулирования должно предшествовать решение вопроса украинской государственности на неподконтрольной территории, считает глава украинской делегации. "Необходимо понять, где в Донбассе Украина? Если разработать этот закон прямо сейчас, то получается, что от нас, кроме этого закона, ничего не нужно, и это при том, что мы еще и должны согласовать его с ОРДЛО (отдельными районами Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются Киевом - прим. ТАСС). На такой диктат мы пойти не можем, с нами нужно считаться", - обратил внимание Кравчук.

Он пояснил, что в понимании Киева сначала из Донбасса должны быть выведены все незаконные вооруженные формирования и восстановлен контроль над территорией, иначе, как он выразился, "это не Украина". "Получается, что это территория Украины, но сама Украина к ней отношения не имеет. Она только должна подготовить закон о выборах, но мы не мальчики для битья", - добавил он.

Минские соглашения

Подписанный в феврале 2015 года по итогам очередного саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) Комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе предусматривает следующий порядок урегулирования - прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу Конституции Украины, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, соглашения предусматривают сначала проведение выборов в Донбассе, после чего региону предоставляется особый статус на постоянной основе, а лишь затем должна состояться передача украинской стороне участка границы с Россией.