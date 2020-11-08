Кравчук: выборы в Донбассе возможны только после передачи границы с РФ под контроль Киева

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Верховная рада Украины готова разработать специальный закон о выборах в Донбассе, в том числе и по мажоритарной системе, но после восстановления контроля Киева над всей этой территорией и над украинско-российском участке границы. Об этом в интервью ТАСС заявил глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Леонид Кравчук.

"Верховная рада подготовит такой специальный закон о выборах. Я не исключаю, что закон о выборах может предусматривать не обязательно пропорциональную систему партий. Может, это будет мажоритарная система. Но это пока мои рассуждения на этот счет", - сказал он.

Однако Кравчук подчеркнул, что принятие такого специального закона и проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в той ситуации, которая есть сейчас, невозможно. "Как можно провести выборы, когда там нет законов Украины, Конституции Украины? Как Украина возьмет на себя ответственность за выборы и как обеспечить безопасность наблюдателей, если мы не контролируем эту территорию?" - сказал Кравчук.

Тем не менее и в нынешней ситуации, продолжил он, Украина готова обсуждать создание условий для проведения местных выборов в Донбассе. "Сначала мы предлагаем синхронную демилитаризацию этой территории, вывод всех незаконных вооруженных формирований, оружия. Потом Украина берет под свой личный контроль границу и территорию, не принимая какие-то сегодня шаги, которые могут быть предприняты через полгода-год", - сказал он, уточнив, что речь идет о шагах по утверждению закона о специфических условиях местного управления в Донбассе.

"Далее формируется, по результатам выборов, местная власть. И эта власть начинает действовать вместе с Украиной, а государство берет на себя ответственность за создание условий для нормальной, но специфической жизни людей на этой территории с учетом того, как они видят эту жизнь, как они хотели", - пояснил Кравчук. "Мы должны взять территорию под контроль и отвечать перед мировым сообществом за то, как будем проводить выборы, чтобы все делалось по закону", - резюмировал он.

Согласно пункту девять минских соглашений, передача Киеву контроля над участком границы с РФ в Донбассе должна произойти только после выборов на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР).