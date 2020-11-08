Роухани: новому президенту США пора признать ошибки и вернуться к соглашениям

ТЕГЕРАН, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство США при новом президенте должно признать прошлые ошибки и вернуться к выполнению прежних соглашений. Об этом заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.

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"У будущей администрации президента США появилась возможность исправить прежние ошибки и вернуться к международным нормам и соглашениям", - цитирует политика его пресс-служба.

Роухани добавил, что "Иран всегда придерживался взятых на себя обязательств, если они ответственно выполнялись и другими участниками соглашения". "Наша стратегия - это конструктивное сотрудничество с миром", - сказал он.

Президент заявил о "победе народа Ирана в экономической войне, навязанной ему Америкой". "Народ Ирана своим героическим сопротивлением против навязанной экономической войны показал, что политика максимального давления со стороны США обречена на провал", - отметил он.

Будущее Совместного всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии исламской республики, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому ядерная сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств по соглашению, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января заявил о завершении этого процесса.