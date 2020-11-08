Антиправительственная акция началась возле Монумента Демократии в Бангкоке

БАНГКОК, 8 ноября. /ТАСС/. Тысячи демонстрантов собрались в воскресенье возле Монумента Демократии в столице Таиланда на крупную антиправительственную акцию. На месте дежурят сотни сотрудников правоохранительных органов. Когда соберется достаточное количество сторонников протестующих, состоится шествие, однако его конечная цель пока не разглашается.

Организаторами нынешней акции выступает объединение "Свободная молодежь", которое за три дня объявило об акции через социальные сети. За несколько часов до начала демонстрации в район ее проведения прибыла небольшая группа роялистов, которая решила проследить, не оскорбляют ли институт монархии митингующие.

В районе 15:00 (11:00 мск) последние начали постепенно занимать проезжую часть возле Монумента Демократии. В 16:00 (12:00 мск), согласно прямой трансляции издания "Кхаосод" на "Фейсбуке", на месте уже собрались несколько тысяч протестующих, люди продолжают прибывать.

Митингующие уже скандируют со сцены, установленной в кузове пикапа, различные антиправительственные лозунги. Активисты также установили несколько почтовых ящиков, чтобы пришедшие опускали туда письма, адресованные королю. Предполагается, что позже они будут переданы в Большой королевский дворец.

Стражи порядка уже перекрыли ряд улиц, ведущих к месту проведения мероприятия. На подходах к правительственным зданиям правоохранители установили заграждения из автобусов, полицейских микроавтобусов, бетонных блоков и колючей проволоки. Кроме того, в некоторых районах замечены автомобили с водометами, а также полицейские в защитной экипировке и со щитами. Почти 9 тыс. сотрудников правоохранительных органов распределены по трем районам столицы - у Монумента Демократии, площади Санам-Луанг и Дома правительства Таиланда.

Мирные демонстрации в Таиланде идут с 14 октября, когда отмечалась годовщина студенческого восстания 1973 года. Координаторы обещали продолжать акции до тех пор, пока не будут выполнены их требования - отправить премьера в отставку, изменить конституцию, реформировать монархию. 21 октября протестующие прибыли к Дому правительства и передали полицейским заявление с требованием отставки премьера, которое необходимо было подписать в течение трех дней, но чиновник проигнорировал его. 26 октября десятки тысяч демонстрантов пришли к посольству Германии в Бангкоке и передали дипломатам письмо с просьбой провести расследование периодического пребывания короля Таиланда на территории ФРГ.