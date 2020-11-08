Силовики не дают собраться протестующим в центре Минска

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Белорусские силовики проводят массовые задержания в центре Минска. Как передает корреспондент ТАСС, сотрудников правоохранительных органов встретили колонну из нескольких тысяч протестующих, которая направлялась по улице Богдановича в центр города. Она сформировалась около казино "Белая вежа" из демонстрантов, которых силовики ранее вытеснили с проспекта Машерова. В районе Большого театра начался разгон, люди разбегаются по дворам.

На улице Немига у Минского кафедрального собора, где также шла колонна из нескольких сотен человек, идут массовые задержания.

Ранее большая колонна протестующих направлялась в сторону стелы "Минск - город-герой", однако навстречу им выдвинулись силовики. С Заславской улицы десятки сотрудников правоохранительных органов бегом направились к холму у стелы, где также собрались люди. Очевидцы сообщают, что там были слышны хлопки: возможно, это светошумовые гранаты.

Белорусские правоохранители подтвердили, что проводят задержания в Минске, людей отвозят в территориальные РУВД. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Акция несанкционированная, некоторых ее участников доставляют в территориальные РУВД", - отметила Ганусевич. По ее словам, речь идет примерно о десяти задержанных, информации о том, что среди них есть журналисты, пока нет. Однако как сообщил корреспондент ТАСС Юрий Шамшур, его и его коллегу из другого российского СМИ доставили в РУВД для проверки документов, после чего отпустили.