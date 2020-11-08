В Тбилиси начался митинг несогласных с результатами парламентских выборов

ТБИЛИСИ, 8 ноября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек, в том числе представители оппозиционных партий и гражданского общества, собрались в воскресенье в Тбилиси у здания парламента, чтобы опротестовать результаты парламентских выборов, которые прошли 31 октября. Кадры с акции протеста в прямом эфире передает телеканал TV Pirveli.

"Сегодня мы тут стоим не ради мандатов, парламентских кресел и не ради какой-то конкретной группы людей. Мы тут стоим за свободные выборы, за выборы, которые решили взять и отнять у нас, на что мы все говорим: "Нет!", - сказала один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Елена Хоштария, которая открыла митинг.

Демонстрация началась в 15:00 по местному времени (14:00 мск). До этого оппозиционные партии со своими сторонниками устроили шествие из разных точек Тбилиси к зданию парламента. На акцию также прибыли и жители регионов. Из-за большого количества митингующих городским властям пришлось перекрыть проспект Руставели, где расположен парламент. На демонстрации ожидается видеообращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. У здания законодательного органа усилены наряды полиции.

Акция протеста также проходит в Батуми возле драматического театра.

Выборы в Грузии впервые проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. Ранее по пропорциональной системе избирались 77 депутатов, а по мажоритарной - 73. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После обработки всех бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,23% голосов. На втором месте блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", в состав которого входит партия Саакашвили "Единое национальное движение". Блок набирает 27,18% голосов.

Из 30 одномандатных округов в 13 кандидаты от "Грузинской мечты" победили в первом туре, набрав более 50% голосов. В 17 одномандатных округах будет проведен второй тур выборов, который должен состояться 21 ноября. Оппозиция не признает итоги голосования, полагая, что результаты сфальсифицированы, и отказывается входить в состав нового парламента.