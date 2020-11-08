В Казахстане опровергли утверждения о поставке вооружений Азербайджану

НУР-СУЛТАН, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана опровергло утверждения некоторых информационных ресурсов о том, что республика поставляет вооружения Азербайджану. Об этом сообщил воскресенье портал stopfake.kz, созданный для борьбы с недостоверными данными.

По его информации, на некоторых сайтах и в социальных сетях появилось утверждение о том, что казахстанская сторона начала поставлять оружие Азербайджану. "Казахстан придерживается соблюдения всех обязательств страны перед мировым сообществом и не имеет намерений по поставке вооружения в другие страны. Указанные в статье сведения не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких оснований", - цитирует stopfake.kz заявление МИИР.

В ведомстве также призвали не доверять недостоверным данным и руководствоваться только официальными источниками информации.